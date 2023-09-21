Россия вывезла 110 тысяч археологических памятников из Украины: их прячут в Эрмитаже (фото)

Какие находки чаще всего вывозили

Богатая на события, украинская история оставила после себя большое количество археологических памятников разных эпох. Их можно найти на всей территории Украины. Больше всего захватчиков привлекала территория полуострова Крым и центр Украины.

Оттуда часто вывозили экспонаты эпохи Киевской Руси и периода нашей эры. На карте можно увидеть много больших кругов, отмечающих, что с этой территории было вывезено ориентировочно 8 000 находок.

Карта с географией и количеством вывезенных экспонатов из Украины (инфографика: ТЕКСТИ)

Топ украинских локаций по количеству вывезенных экспонатов:

Херсонес Таврический - 12 065 находок

Вышгород - 7 678 находок

Судак - 7 199 находок

Керчь и окрестности - 6 017 находок

остров Березань (Николаевская область) - 6 340 находок

многослойные стойки Замиль-Коба - 4 570 находок

Пушкаревское городище - 4 135 находок

Мирмекий (близ Керчи) - 3 718 находок

Нимфей (Керчь) - 3 311 находок

Немировское скифское городище (Винницкая область) - 3 204 находки

Верхний Салтов - 2 972 находки

городище Балка - 2 775 находок

стоянка Таш-Аир (Крым) - 2 567 находок

Неаполь Скифский (современный Симферополь) - 2 559 находок

поселок Успенка (Кировоградская область) - 2 258 находок

Каменское городище - 1 991 находка

стоянка Стенка (Буковина) - 1 837 находок

поселение вблизи села Городище (Хмельницкая область) - 1 270 находок

Красноставка (Черкасская область) - 504 находки

стоянка поблизости урочища Кишлянский Яр (Буковина) - 415 находок

курганы возле села Журовка (Николаевская область) - 366 находок

Откуда вывезли больше всего находок (инфографика: ТЕКСТИ)

Журналисты подсчитали, что в онлайн-коллекциях Эрмитажа и Государственного исторического музея России можно найти до 110 000 украинских археологических памятников.

Следует отметить, что во время исследования не искали произведений искусства, икон и оружия, ведь их происхождение трудно идентифицировать. Также не исследовали ограбление во время полномасштабной войны.

Особые художественные достояния и как их прячут

Для рядового гражданина большинство экспонатов может не нести такого значения, как для историков, например. Однако есть и те, которые остаются очень важными для украинской культуры.

Например, Вышгородская икона Божией Матери. Сегодня ее называют "Богоматерь Владимирская" и хранят в Третьяковской галерее в Москве. Она считается основной православной реликвией России, хотя икону вывезли из Киева еще в 1155 году.

Вышгородская икона Божьей матери (фото: Википедия)

Такими действиями Россия до сих пор пытается создать связь с Киевской Русью, чтобы ассоциироваться с цивилизованным государством с древней исторической традицией.

Для того чтобы воровство не было столь заметным, музейщики России совершают нехитрую махинацию: избегают некоторых данных в информации об экспонате.

Вот, например, археологический памятник Куль-Оба с инвентарным номером КО.-104. Буквы обозначают название экспоната.

Куль-Оба (скриншот: ТЕКСТИ)

Но другие экспонаты из коллекций имеют те же буквы в своих названиях, хотя и с измененными цифрами. К тому же в этом примере не отображены разделы "Археологический памятник" и "Место находки".

Другие достопримечательности регистрируют по ложным инвентарным номерам (скриншот: ТЕКСТЫ)

Стоит отметить, что в российские музеи попали все самые ценные скифские, славянские и древнерусские древности, обнаруженные в Крыму, Киевской, Полтавской, Екатеринославщине (современная Днепровская), Черниговской областях и других регионах Украины.

В 1764 года Екатерина II основала Эрмитаж, и тогда началась лихорадка с наполнения музея экспонатами. Однако вместо исследования своих территорий россияне бросились в Украину.

В Эрмитаже представлена отдельная коллекция "Памятники Приднепровья" в категории "Предметы археологии" из 3 913 экспонатов, вывезенных из Украины.

В эпоху СССР грабеж продолжался, но уже под более официальными поводами:

участие во "всесоюзных" выставках, из которых экспонаты если и возвращали, то со скандалами

эвакуация во время Второй мировой войны и распыление между российскими музеями

похищение нацистами и возвращение после окончания войны, но в музеи в Москве и Ленинграде

археологические раскопки "всесоюзного" значения, в результате которых самые ценные находки везли в Россию

Попытки Украины вернуть похищенное

В конце 1920-1930-х годов активно действовала политика украинизации. Тогда работала комиссия Всеукраинского археологического комитета, занимавшаяся возвращением археологических памятников в Украину. Некоторые из них удалось вернуть, а некоторые - нет.

Впоследствии после обретения независимости в Украине действовала комиссия по реституции культурных ценностей, однако во второй половине 90-х годов институция прекратила свою деятельность.

Но вместе с тем похищение памятников нужно фиксировать, особенно во время боевых действий, ведь это военное преступление.

"Будут международные судебные дела в каждом конкретном случае, и к этому надо готовиться, в том числе и на законодательном уровне, и нарабатывать инструктивные алгоритмы для того, чтобы люди знали, что делать в разных ситуациях. У меня есть огромное желание, чтобы в нашей армии появилось специальное подразделение, подобное тем, которые есть в европейских армиях, которое занималось бы культурными ценностями в зонах боевых действий", - прокомментировал археолог Евгений Синица в эфире "Українського радіо".