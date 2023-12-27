"Россия хочет, чтобы мы все покинули родную страну и забыли свою историю". Доброволец ВСУ чудом выжил после ранения

Руслан "Панк" Романов пошел добровольцем в "Азов" еще в АТО в начале 2015 года, когда шла война на Донбассе, а до широкомасштабного вторжения России оставалось несколько лет. Когда началась большая война, тоже одним из первых стал в защиту Украины. Даже получив сложное ранение продолжает помогать военным.

Защитник поделился с РБК-Украина своей историей о восстановлении после тяжелого ранения и о том, почему важно знать свою историю и не прекращать помощь армии.

"Организм был на нуле". Как военный получил ранение

Руслан по образованию парикмахер. В гражданской жизни также занимался музыкой - еще в 16 лет создал свою первую панк-группу, не имея опыта в музыке.

Его жизнь кардинально изменила война, когда он и сам стал военным. В общем, провел на фронте шесть лет - в разное время служил в батальоне, который затем перерос в полк "Азов", также служил в спецвойсках Нацгвардии, в морской пехоте.

Руслан Романов с собратьями (фото из личного архива воина)

Затем в службе было девять месяцев перерыва, которые он провел во Львове. Но с первых дней полномасштабного вторжения поехал в Киев вместе с львовским центром Нацкорпуса. Часть ребят должна была ехать в Мариуполь, но некоторые остались держать оборону Киева, когда к городу подступали оккупанты. Руслан стал одним из оставшихся оборонять столицу. Позже поехал служить на юг, и в мае 2022-го получил ранение на Запорожском направлении.

Руслан Романов (фото из личного архива воина)

"Я ехал в машине, как командир взвода должен был заводить ребят на позиции. Перед тем надо было посмотреть локацию. Пока ехали, под нами сдетонировала мина, и разорвалась. После такого люди если и выживают, то преимущественно получают инвалидность", - рассказывает ветеран.

У Руслана был закрыт перелом левой ноги - конечность была сломана ниже колена до кончиков пальцев. Ему за год провели четыре операции, и сейчас вместо сустава три больших винта. Также после травмы пришлось с обеих сторон зашивать челюсть.

Руслан Романов получил тяжелое ранение (фото из личного архива воина)

"Восстановление продолжается и сейчас, уже больше года. Через полгода после ранения начал становиться на ноги. Три месяца я вообще почти не вставал - организм был практически на нуле, кружилась голова, не мог спать. Плюс - целый год у меня были очень сильные боли, потому что срастались кости. Было очень тяжело психологически и физически. Особенно первые три месяца были очень тяжелые. В конце концов начал ходить на двух костылях, потом с одним костылем. Пытался ходить без костыля, но не получалось. И сейчас могу пройти только небольшое расстояние сам", - делится мужчина.

Руслан Романов получил тяжелое ранение (фото из личного архива воина)

О важности помощи ВСУ

Сейчас все сложнее проводить разные сборы: если раньше люди донатили на армию активно, то сейчас пыл спадает. Но Руслан говорит, что нужно не прекращать помогать, ведь исход войны сейчас зависит от нас всех.

"Я продолжал волонтерить даже в кровати. Помогал ребятам как мог. Еще не мог ходить, ведь восстановление после такой травмы длится очень долго. Но я все равно очень хотел помочь своим собратьям. Присоединился к организации Support Azov, там волонтерил до весны этого года", - делится воин.

Руслан присоединился к организации Support Azov (фото из личного архива воина)

Однако с постоянной хронической болью и параллельно решению многих вопросов было очень сложно. Руслан все время был на обезболивающих.

"В определенных моментах реабилитации я себе не отказывал, мотивируя себя только тем, что если россияне снова зайдут в Киевскую область, то мне реабилитация будет уже все равно. В то же время я думал, что мое восстановление пойдет быстро, и я смогу выполнять какие-нибудь задания. Но врачи говорят, что броник я уже не смогу носить, бегать не смогу никогда. Если ходить с костылем в окопе, то просто не смогу успеть в укрытие", - говорит он.

Руслан продолжает волонтерить (фото из личного архива воина)

Сейчас после месяцев хронической боли нервная система защитника только начинает приходить в себя, говорит он.

"Начались проблемы с памятью. Мне сложно, потому что могу забыть то, что было час назад или три-четыре дня назад. Не смогу выполнять те функции, которые будут на меня возложены. Поэтому решил, что пока буду полезен в другом формате", - рассказывает Руслан.

Руслан Романов (фото из личного архива воина)

"Повезло, что вообще выжил". О сложностях адаптации в мирной жизни

Руслан говорит: одно из первых, о чем думает военный, когда пострадал на войне, это как "собрать раму": прийти в себя психологически, и решить, как действовать дальше. И здесь важно искать поддержки среди близких, среди врачей. И ни в коем случае не закрываться в себе.

"Мне в принципе повезло, что я вообще выжил", - признается защитник.

Гражданским важно поддерживать пришедшего с войны ветерана. Руслан видел, как по возвращении домой раненые бойцы морально сдаются, потому что понимают, что никому не нужны.

Что касается ментального здоровья, то военных не все поймут. Даже не все психологи имеют соответствующую профессию, чтобы работать именно с ветеранами. Ибо проблемы, с которыми они приходят, не похожи на проблемы, с которыми сталкиваются люди в гражданской жизни.

Руслан Романов (фото из личного архива воина)

"И самим защитникам надо понимать, что реабилитация начинается с него самого. У меня были психологические проблемы, и поэтому начал интересоваться, как я могу себя извлечь из этого состояния. Начал читать книги, это мне очень помогло. Поэтому не надо стесняться обращаться за помощью, если сами не можете себя вытащить, вам должны помочь. Нельзя закрываться в себе, оставаться в одиночестве. Мой знакомый после ранения закрылся, перестал выходить на связь, и я даже не знаю, где он и что", - добавляет он.

Руслан Романов (фото из личного архива воина)

"Россия присваивает себе все, что видит". Почему важно знать свою историю

После возвращения с фронта Руслан еще активнее стал интересоваться историей Украины, национальными традициями. Это помогло ему поскорее выходить из сложного психологического состояния. Считает, что другим военным тоже может помочь, если будут ходить на разные тематические события, мастер-классы, общаться там с людьми.

"И вообще считаю, что знание и понимание истории необходимо всем нам. Сейчас это один из важных вопросов особенно в период войны - люди должны понимать, за что они борются. Знание того, кто мы и почему важно сохранить Украину, будет давать большую мотивацию. И это будет соединять гражданское население с военными: мы должны быть одним монолитом. Я убежден, что у людей, которые не знают своей истории, нет будущего", - высказывает он мнение.

Руслан Романов (фото из личного архива воина)

Руслан - родом из Луганщины, и сам стал свидетелем того, как с 2014 года Россия массово похищала и вывозила из Украины все, что имело историческую и культурную ценность для Украины. Это делалось для того, чтобы у нас не было привязки к истории, говорит военный.

"А когда нет привязки к собственной истории, то и мотивации воевать меньше. Россия присваивает себе все, что видит. Разворовывание нашего наследия оккупантами дошло до того, что вот сейчас я не могу найти мужскую вышитую сорочку из Луганщины. Не надо думать, что война кого-то не коснется… Так или иначе у кого-то на фронте погибли знакомые, у кого-то ракетой разрушен дом, у кого-то родственники чудом выехали из оккупации… Сейчас всем нам надо понимать, за что мы воюем. Ведь враг хочет, чтобы мы покинули страну все отсюда уехали, забыли свою историю. Хотя бы потому этого делать категорически нельзя", - уверен Романов.

Поддержать ветерана войны Руслана Романова в адаптации можно по реквизитам: