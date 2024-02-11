RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Романтические идеи маникюра ко Дню Святого Валентина (фото)

Маникюр ко Дню Святого Валентина (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

В День святого Валентина каждая девушка хочет выглядеть невероятно, но ради этого нужно заранее решить, каким будет ваш образ и маникюр – один из главных элементов.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас идеи праздничного маникюра ко Дню всех влюбленных.

Романтические идеи маникюра ко Дню Святого Валентина

Маникюр до 14 февраля может быть не только в красных оттенках, на самом деле идей может быть множество. Вы можете сделать дизайн в светлых тонах с элементами праздничного дизайна, можно выбрать розовый цвет, являющийся символом романтики и влюбленности. А еще он выглядит более спокойным и нежным.

А вот красный - это уже цвет настоящей любви и страсти, он может демонстрировать долгую любовь, которая пожтверждена в паре годами.

Маникюр в чудесных оттенках с романтическим дизайном продемонстрирует нежные чувства к партнеру. А также тем, кто не любит красить ногти яркими лаками и делать на маникюре акцент.

Относительно дизайна - он может быть разнообразным, но поскольку это День всех влюбленных, то лучшим вариантом станут сердечки. Но их можно также сделать разными. Маленькими, большими, белыми, красными, розовыми, то есть выбор есть.

Еще одним из символов влюбленности есть поцелуи и их также можно изобразить на ноготках для создания праздничного и романтического настроения. Итак, предлагаем посмотреть интересные и оригинальные варианты романтического маникюра.

Маникюр ко Дню Святого Валентина (фото: Pinterest)

Читайте РБК-Украина в Google News
День Святого ВалентинанігтіДень всех влюбленных