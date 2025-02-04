Романтическое свидание или дружеская встреча: как понять намерения партнера

Детали, конечно, имеют значение. Например, были ли какие-то намеки до встречи? Долго ли выбирали место?

Если это кино и вино, то, возможно, здесь что-то большее, чем просто "ну давай как-то встретимся". А если это кафе возле работы в твое обеденное время - ну, сами понимаете.

Так как отличить романтическую заинтересованность от обычной дружеской встречи?

Признаки романтической заинтересованности

Тактильный контакт

Если человек касается вашей руки, ободряюще касается плеча или случайно задевает вас во время разговора - это хороший знак. Дружба редко сопровождается тактильными контактами без повода.

Глазной контакт

Длительный зрительный контакт (более трех секунд) может свидетельствовать о романтическом интересе. Если глаза задерживаются на вас чуть дольше, чем обычно - это знак.

"Если человек смотрит тебе прямо в глаза, иногда нечаянно касается руки или будто случайно наклоняется ближе, то, возможно, здесь не только о дружбе", - подчеркивает коуч.

Глубокий интерес к вам

Если человек расспрашивает о вашей жизни, целях, мечтах, запоминает детали и возвращается к ним в разговоре - он действительно заинтересован.

"Если речь идет о любимых сериалах, путешествиях, смешных историях из детства - это плюс. Если о налоговых отчетах, бывших или планах купить стиральную машинку - здесь романтикой не пахнет", - добавляет эксперт.

Комплименты

Если ваш собеседник делает комплименты не только вашей одежде, но и вашей личности, интеллекту или чувству юмора - это уже выходит за рамки дружеского разговора.

Планирование следующей встречи

"Мне так понравилось, давай повторим?" - простая, но важная фраза. Если человек сам инициирует следующую встречу, и при этом предлагает интересные идеи, то он явно заинтересован.

Флирт

Поддразнивание, легкая игра слов, подмигивание - все это знаки романтической заинтересованности.

Признаки, что это просто дружеская встреча

Нет физического контакта

Человек не касается вас даже случайно и держится на комфортной дистанции.

"А если твой "собеседник" скролит телефон, пьет латте и не отрывается от экрана, то, скорее всего, перед тобой профессиональный дегустатор капучино, а не романтический партнер", - добавляет коуч.

Разговор о третьих лицах

Если ваш собеседник активно рассказывает о своих симпатиях к кому-то другому или спрашивает ваш совет насчёт его/её личной жизни - это намек, что вы просто друг.

Нет комплиментов или они слишком нейтральны

"Ты классный друг" или "Ты всегда хорошо одеваешься" - звучит больше как поддержка, чем флирт.

Четко очерченные границы

Человек может прямо сказать что-то вроде: "Я очень ценю нашу дружбу" - и вот это уже финальный аккорд.

Что делать, если вы не уверены?

Если после встречи вам кажется, что вы так и не поняли намерения человека, просто сделайте шаг вперёд - спросите напрямую или же намекните на свою заинтересованность.

Например: "Мне очень нравится проводить с тобой время. Хотел/бы узнать, взаимно ли это взаимно?"

"Да, риск есть, но лучше расставить точки над "і", чем оставаться в неопределенности. Ведь больше всего люди жалеют не о тех вещах, которые сделали, а о тех, которые так и не решились сделать", - говорит Виталий Курсик.