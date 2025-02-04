Романтическое свидание или дружеская встреча: как понять намерения партнера

Вы сидите в кафе, смеетесь над шутками собеседника, наслаждаетесь атмосферой... Но в голове зудит вопрос: это свидание или просто дружеская встреча? Как понять, заинтересован ли человек в вас романтически или вы просто весело проводите время?
Какие признаки указывают на романтическое свидание, а какие - на просто дружескую встречу, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Детали, конечно, имеют значение. Например, были ли какие-то намеки до встречи? Долго ли выбирали место?
Если это кино и вино, то, возможно, здесь что-то большее, чем просто "ну давай как-то встретимся". А если это кафе возле работы в твое обеденное время - ну, сами понимаете.
Так как отличить романтическую заинтересованность от обычной дружеской встречи?
Тактильный контакт
Если человек касается вашей руки, ободряюще касается плеча или случайно задевает вас во время разговора - это хороший знак. Дружба редко сопровождается тактильными контактами без повода.
Глазной контакт
Длительный зрительный контакт (более трех секунд) может свидетельствовать о романтическом интересе. Если глаза задерживаются на вас чуть дольше, чем обычно - это знак.
"Если человек смотрит тебе прямо в глаза, иногда нечаянно касается руки или будто случайно наклоняется ближе, то, возможно, здесь не только о дружбе", - подчеркивает коуч.
Глубокий интерес к вам
Если человек расспрашивает о вашей жизни, целях, мечтах, запоминает детали и возвращается к ним в разговоре - он действительно заинтересован.
"Если речь идет о любимых сериалах, путешествиях, смешных историях из детства - это плюс. Если о налоговых отчетах, бывших или планах купить стиральную машинку - здесь романтикой не пахнет", - добавляет эксперт.
Комплименты
Если ваш собеседник делает комплименты не только вашей одежде, но и вашей личности, интеллекту или чувству юмора - это уже выходит за рамки дружеского разговора.
Планирование следующей встречи
"Мне так понравилось, давай повторим?" - простая, но важная фраза. Если человек сам инициирует следующую встречу, и при этом предлагает интересные идеи, то он явно заинтересован.
Флирт
Поддразнивание, легкая игра слов, подмигивание - все это знаки романтической заинтересованности.
Нет физического контакта
Человек не касается вас даже случайно и держится на комфортной дистанции.
"А если твой "собеседник" скролит телефон, пьет латте и не отрывается от экрана, то, скорее всего, перед тобой профессиональный дегустатор капучино, а не романтический партнер", - добавляет коуч.
Разговор о третьих лицах
Если ваш собеседник активно рассказывает о своих симпатиях к кому-то другому или спрашивает ваш совет насчёт его/её личной жизни - это намек, что вы просто друг.
Нет комплиментов или они слишком нейтральны
"Ты классный друг" или "Ты всегда хорошо одеваешься" - звучит больше как поддержка, чем флирт.
Четко очерченные границы
Человек может прямо сказать что-то вроде: "Я очень ценю нашу дружбу" - и вот это уже финальный аккорд.
Если после встречи вам кажется, что вы так и не поняли намерения человека, просто сделайте шаг вперёд - спросите напрямую или же намекните на свою заинтересованность.
Например: "Мне очень нравится проводить с тобой время. Хотел/бы узнать, взаимно ли это взаимно?"
"Да, риск есть, но лучше расставить точки над "і", чем оставаться в неопределенности. Ведь больше всего люди жалеют не о тех вещах, которые сделали, а о тех, которые так и не решились сделать", - говорит Виталий Курсик.
Ранее мы писали о том, почему женщины часто "западают" на психопатов.
А еще рассказывали о том, в каких вещах никогда не стоит зазнаваться партнеру и почему.