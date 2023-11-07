Роман Бахарев: У меня есть четкое понимание, что все мы окажемся на фронте

– Роман, ты когда-то, в 2012 году, если быть точным, говорил, что "не хочешь говорить о политике в песнях, хочешь говорить о светлом". Как изменилась твоя позиция?

– С 2012 года изменилось почти все, изменился я и мое отношение к абсолютно всем вещам.

Конечно, политика влияет на меня и имеет эхо в моей музыке. Но я предпочитаю говорить о ней вне песен.

– Какой тогда посыл твоих песен сегодня? И что тебя вдохновляет (или, может, заставляет) писать во время войны?

– В основном мои песни - это наблюдение за происходящими вокруг меня событиями со мной и моими близкими людьми через призму моего сознания.

А еще они о любви, надежде и по-прежнему о светлом.

Мне хочется, чтобы эти песни вдохновляли людей и даже в какой-то степени лечили. Например, я вижу это влияние на военных после моих выступлений с "Культурным десантом" (объединение известных украинских художников, регулярно дающее концерты для военных, активно помогает и поддерживает ВСУ и людей, пострадавших в результате российской агрессии - Ред.). И это именно то, ради чего я занимаюсь музыкой.

- Как думаешь, можно ли сегодня быть "вне политики"?

– Нельзя. Тем более, если ты являешься гражданином страны, сосед которой - дегенерат.

Бахарев не подбирает слова, говоря о России (фото: пресс-служба группы)

– Большинство твоих ранних песен на русском. Сейчас поешь по-украински. И получается, мне кажется, отнюдь не хуже. Но. По-твоему, имеет ли право на существование в Украине русскоязычная музыка сегодня?

– Зачем?! Ее и так было достаточно. Сейчас очередь развивать свое, свой язык, свою культуру и страну. А русскоязычная музыка может существовать вне Украины.

В стране, где каждую минуту происходит борьба за территорию, за границы, за идентичность - русскому языку в музыке нет места!

– Почему после 2014-го ездил в РФ?

– На тот момент это был мой выбор, за который я уже извинялся.

Мне жаль, что тогда у меня не хватало мозгов, чтобы постичь неуместность своих действий.

Но это все в прошлом. Я сделал работу над ошибками и больше не хочу возвращаться в прошлое.

Роман больше не планирует выступать в РФ (фото: пресс-служба артиста)

– Ты это подтверждаешь своими благотворительными выступлениями в Европе. Концертов с 24 февраля было немало. Что тебя больше всего поражало или бесило за рубежом в первые месяцы вторжения?

– Я начал играть концерты в Европе примерно через полгода после начала полномасштабного вторжения…

Наверное, больше всего у меня вопросов не к тем украинцам, которые сбежали от войны, например, с детьми. А именно к тем, кто уехал - и сразу начали выпадать из контекста, продолжая общение на русском, которые перестали помогать стране…

Я видел таких в Польше и Британии, видел ребят, которые нашли пути, уехали и им абсолютно все равно, что здесь происходит. Они строят свою жизнь и даже забыли, кто они и откуда. Это действительно пугает.

Бахарев дал много благотворительных концертов в Европе (фото: instagram.com/bahroma)

– Тебя лично часто упрекают типа "чего не на фронте"? Как думаешь, обязаны ли артисты брать в руки оружие и идти на передовую?

– У меня есть четкое понимание того, что все мы окажемся в какой-то момент на фронте…

А пока мое оружие - слово. Через огласку, через концерты, через общественную деятельность.

Я стараюсь быть полезным и максимально эффективным в гражданской жизни, занимаясь волонтерской деятельностью, закрывая сборы на нужды ВСУ.

Роман Бахарев во время съемок клипа на песню "199.99" (фото: instagram.com/bahroma)

– Ты родился на Урале, детство и юность провел в Чистякове и Донецке, которые временно оккупированы… Общаешься ли с родственниками и друзьями с тех территорий, или из России?

– Друзей у меня не осталось совсем "с той стороны". Единственный человек, с которым я общаюсь, это моя бабушка, живущая на Урале. Мне жаль ее, потому что у нее не осталось круга общения. Она топит за Украину в окружении бешеных зомби. Она пережила Вторую мировую и когда я был маленьким, говорила мне: "Все, что угодно, только бы не война"...

Мы иногда созваниваемся и обмениваемся новостями. Она подписана на несколько украинских телеграмм-каналов и за время войны уже почти полностью понимает на слух украинский язык. Очень сильно волнуется, а я волнуюсь за нее.

К сожалению, мой отец не сможет уехать и похоронить ее, как это принято у родителей и детей…

А бывшие мои друзья умерли для меня после фраз типа "так в тебя же не летит" и "она окончила МГУ, ей виднее". Об этом я даже написал песню "199.9".

– Немного об еще одном остром вопросе, который не дает покоя некоторым слоям населения. Ты выступаешь за легалайз. Объясни людям - почему.

- Если говорить о легалайзе, то в повестке дня - медицинский каннабис. Из-за последствий войны.

Она (война - Ред.) на самом деле ускоряет развитие многих процессов и многих проблем, таких как инклюзивность, ментальное здоровье, а также ЛГБТ. А все остальные вопросы - уже после Победы.