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Роман 8-річної дівчинки та 13-річного блогера обурив мережу: що кажуть експерти

Новость на русском → Понеділок 15 березня 2021 17:55
Роман 8-річної дівчинки та 13-річного блогера обурив мережу: що кажуть експерти Експерти прокоментували скандальні фотографії неповнолітніх блогерів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Мережа шокована тим, що на днях 8-річна блогерша Міла Маханець повідомила своїм фоловерам, що вона зустрічається з 13-річним блогером Пашею Паєм. При чому з'явилися фото і відео, на яких вони обнімаються і цілуються. Крім того, дівчинка заявила, що вони сплять разом.

Ця новина викликала великий резонанс. Більшість вважає, що такі відносини неприпустимі для дівчинки такого віку. Експерт-кримінолог "Говорить Україна" Анна Маляр прокоментувала побачене на своїй сторінці в Facebook.

"Це спланований батьками, публічний "роман" 8-річної дівчинки та 13-річного хлопчика. Дівчинка має мільйони фоловерів у різних соцмережах. Мільйони дітей хочуть так само стати об'єктами збудження для педофілів і заробляти на цьому гроші", - заявила експерт.

Роман 8-річної дівчинки та 13-річного блогера обурив мережу: що кажуть експерти

Скріншот з Instagram

За її словами, за такі дитячі фото в мережі повинна наступати кримінальна відповідальність.

Вона також зазначила, що перш за все, це посягання на нормальний статевий розвиток дітей, які це дивляться і які це зображають.

Роман 8-річної дівчинки та 13-річного блогера обурив мережу: що кажуть експерти

Скріншот з Instagram

Ситуацію з дітьми також прокоментував Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба. Він заявив, що з цього приводу звернувся до Генпрокуратури, МВС і кіберполіцію.

Роман 8-річної дівчинки та 13-річного блогера обурив мережу: що кажуть експерти

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також коментують це.

  • Саме межа, яку не можна перетинати, на жаль, не для всіх очевидна. І наздоганяючи "модні" тренди або заробляючи, дорослі психічно травмують дітей;
  • Жесть. І що в головах батьків, цих інста дітей?! Напевно, недалеко пішли...
  • Не дивлячись на ці фотографії з дітьми мені, як мамі, бабусі стало страшно за майбутнє цих дітей!!! Батьків потрібно до відповідальності за цих дітей-блогерів. Фото, мені огидні;
  • Я думаю ці фото прямі підстави для позбавлення батьківських прав;
  • Найжахливіше, що дитина виросла з таким викривленим уявленням про норми, моралі, дорослішання. У дитини забрали дитинство і це завжди має наслідки. Так само цікавить психологічний стан батьків цієї дитини, які по суті не бачать в цьому нічого страшного. Що це? Наслідки схожої травми в їх дитинстві? Жага наживи на тлі знижених моральних принципів? Особистий інтерес до фото і відео подібного контенту з малолітніми? Багато питань, які треба поставити;
  • Я взагалі вважаю, що ніякі фото своїх дітей не потрібно виставляти в інтернеті. Жодного фото моєї дитини в інтернеті немає, в принципі, як і родинних, і моїх.

Нагадаємо, у дитсадку Києва вихователі знущалися з хлопчика за те, що він справляв нужду стоячи.

Раніше в скандалі з учителем у Києві через урок танців з'явився несподіваний поворот.

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