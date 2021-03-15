Роман 8-річної дівчинки та 13-річного блогера обурив мережу: що кажуть експерти

Мережа шокована тим, що на днях 8-річна блогерша Міла Маханець повідомила своїм фоловерам, що вона зустрічається з 13-річним блогером Пашею Паєм. При чому з'явилися фото і відео, на яких вони обнімаються і цілуються. Крім того, дівчинка заявила, що вони сплять разом.

Ця новина викликала великий резонанс. Більшість вважає, що такі відносини неприпустимі для дівчинки такого віку. Експерт-кримінолог "Говорить Україна" Анна Маляр прокоментувала побачене на своїй сторінці в Facebook .

"Це спланований батьками, публічний "роман" 8-річної дівчинки та 13-річного хлопчика. Дівчинка має мільйони фоловерів у різних соцмережах. Мільйони дітей хочуть так само стати об'єктами збудження для педофілів і заробляти на цьому гроші", - заявила експерт.

Скріншот з Instagram

За її словами, за такі дитячі фото в мережі повинна наступати кримінальна відповідальність.

Вона також зазначила, що перш за все, це посягання на нормальний статевий розвиток дітей, які це дивляться і які це зображають.

Скріншот з Instagram

Ситуацію з дітьми також прокоментував Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба. Він заявив, що з цього приводу звернувся до Генпрокуратури, МВС і кіберполіцію.

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також коментують це.