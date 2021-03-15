У дитсадку Києва вихователі знущалися над хлопчиком за те, що він справляв нужду стоячи
У Києві в дитячому садку вихователі знущалися над чотирирічним хлопчиком за те, що він ходив у туалет стоячи - так, як звик робити це вдома. Дитині погрожували "викликом поліції", висміювали перед іншими дітьми і карали.
Про це повідомляє ТСН.
Інцидент стався у садочку № 165, що на Троєщині, про що повідомили батьки малюка в групі Батьки SOS в Facebook.
4-річного Влада садили в середині групи на стільчик, і поки вихователі "викликали поліцію", інші діти повинні були сміятися над дитиною.
Про такий вид покарання Олександра, мама хлопчика, дізналася у ще однієї матусі з групи.
"Я запитувала дитину: "Владик, а на тебе поліцію викликали?". Він мені відповів: "Так, викликали, я сидів на стільчику, а вони викликали на мене поліцію". Я почала розпитувати, але дитина закрилася і почала говорити, що все добре. Розкрився він більше своїй бабусі і татові", - розповідає мама дитини.
Коли Влад пошепки розповів татові, за що його карали, він зізнався, що "Володимирівна насварить, якщо мамі розповім".
В дитячому саду заперечують, що дитину карали.
Лікарі кажуть, що спосіб ходіння хлопчика в туалет жодним чином не впливає на його здоров'я. А у випадку, якщо дитину починають карати, вона може почати стримувати природні позиви, що загрожує проблемами.
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