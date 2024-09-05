На годовщину прилетело 26 лебедей, столько же воинов пало за день: история фельдшерки из Киевской области в музее "Голоса мирных"

Фельдшерский пункт русские военные захватили практически сразу. Отсюда они вели обстрелы. Любовь находилась у родственников, когда к калитке постучала одна из соседок: на улице лежал раненый мужчина.

"И что делать? Вокруг бомбит, а у меня нет даже ножниц. Оказала помощь, как могла, и из того, что было под рукой. Нашлись сердечные, кровоостанавливающие препараты, изоляционная лента, скотч и т.д.", - вспоминает Любовь.

Раненого мужчину удалось быстро доставить в медицинское учреждение, и там высоко оценили работу фельдшера. Тем временем в Киевской области шли масштабные бои. Только 7 марта 2022 года возле села пало 26 наших защитников.

"7 марта приезжали родители всех этих ребят, погибших. А накануне в село прилетели лебеди. Люди посчитали, что сколько было ребят, столько было и лебедей", - рассказывает Любовь.

Ее история из первых уст - по ссылке.

История Любви вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 115 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.