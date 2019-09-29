Меган Маркл продали як річ: племінник герцогині зробив гучну заяву

27-річний Тайлер Дулі - син старшого зведеного брата Меган Маркл був заарештований в Голлівуді за те, що він влаштував безлад на вулиці. Про це інформує видання The Sun.

Томас Дулі ходив по вулицях Лос-Анджелеса з невеликим рушником навколо стегон і вигукував щось незрозуміле. Один із очевидців вирішив викликати поліцію.

Однак замість того, щоб виконати вимоги поліцейських і пройти з ними, Томас почав демонстративно йти від них і робити вигляд, що нічого не сталося, тому їм довелося затримати. До того ж, чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Меган Маркл (Getty Images)

Крім того, раніше Дулі говорив шокуючі речі: "Мій батько і тітка Саманта продали мого діда, мою сім'ю, продали Меган. З цим складно впоратися". Дана заява була неоднозначно сприйнята і більшість прийшлаи до висновку, що хлопець скористався ситуацією з вдалим заміжжям актриси і захотів нажитися на скандалах.

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