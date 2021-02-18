Батьки збунтувалися проти християнської етики у школах. Але дехто "за" новий предмет

В українських школах учнів можуть зобов’язати вивчати християнську етику.
Про це розповіли активісти громадської організації "Батьки SOS" після того, як на сайті Міністерства освіти почитали типову програму для 5-9-х класів.
Так, згідно з документом, школярам збираються викладати предмет під назвою "Етика/Курси морального спрямування" вже із вересня 2022 року.
Українських школярів можуть зобов’язати вивчати християнську етику
"Депутат львівської ради говорить, що "діточкам показують гей-паради, тому як мінімум треба урівноважити цю ситуацію, і має бути християнська етика", а ще введення християнської етики виправдовують "шаленим інформаційним простором". А тим часом міністерство і далі робить вигляд, що курсу християнської етики немає в інваріантній частині типової освітньої програми. Можливо, звернення до європейських партнерів МОН із поясненням ситуації щодо відвертої дискримінації і брехні, трошки охолодить риторику міністра", - написала у Facebook співголова ГО "БАТЬКИ SOS" Олена Парфьонова.
На таку резонансну ініціативу чиновників від освіти відреагували тисячі користувачів соціальних мереж. Більшість із них вважають, що даний предмет в жодному разі не потрібен у школах, так як він, за великим рахунком, є дискримінуючим.
Але є ті, хто зовсім не проти, аби їхнім дітям "нав’язували християнство".
Скриншоти (facebook.com/БАТЬКИ SOS)
Раніше ми писали, що в мережі поширюється смертельний челлендж "Випий 40 таблеток і подивись, що буде".