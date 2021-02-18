Батьки збунтувалися проти християнської етики у школах. Але дехто "за" новий предмет

Так, згідно з документом, школярам збираються викладати предмет під назвою "Етика/Курси морального спрямування" вже із вересня 2022 року.

Українських школярів можуть зобов’язати вивчати християнську етику

"Депутат львівської ради говорить, що "діточкам показують гей-паради, тому як мінімум треба урівноважити цю ситуацію, і має бути християнська етика", а ще введення християнської етики виправдовують "шаленим інформаційним простором". А тим часом міністерство і далі робить вигляд, що курсу християнської етики немає в інваріантній частині типової освітньої програми. Можливо, звернення до європейських партнерів МОН із поясненням ситуації щодо відвертої дискримінації і брехні, трошки охолодить риторику міністра", - написала у Facebook співголова ГО "БАТЬКИ SOS" Олена Парфьонова.

Що думають батьки про християнську етику

На таку резонансну ініціативу чиновників від освіти відреагували тисячі користувачів соціальних мереж. Більшість із них вважають, що даний предмет в жодному разі не потрібен у школах, так як він, за великим рахунком, є дискримінуючим.

А що робити дітям інших конфесій?

Ми так скоро і до спалювання відьом дійдемо!

Школа повинна бути рівновіддалена від релігії та політики. Для вивчення християнської етики церкви повинні створювати недільні школи, куди б ходили навчатися діти прихожан цієї церкви. Так само, як і на уроках історії треба вивчати історичні факти, а не нав'язувати свої погляди.

Але є ті, хто зовсім не проти, аби їхнім дітям "нав’язували християнство".

Люди, схаменіться! Християнська етика вчить про цінності бути Людиною і нікому не нав'язує ту чи іншу релігію. Тут ви самі визначайтеся. А коли вашим дітям розказують і вчать про культуру, поведінку, відношення до ближніх, любов, повагу до старших, до своєї Батьківщини, до своїх друзів - це прекрасно, що з нашими дітьми будуть займатись щирі люблячі вихователі. Тому надіюсь, що в школі обов'язково буде християнська етика.

Я только "за"! Как посмотриш новости, что творят безбожники, - волосы на голове начинают шевелиться. Дети должны знать банальные церковные праздники, которые они празднуют с родителями, и знать историю этих праздников.

Скриншоти (facebook.com/БАТЬКИ SOS)