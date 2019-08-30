У Сумах батько вбив власного сина і заявив про його зникнення: всі деталі

Колаж (РБК-Україна)

Поліція ретельно шукала 26-річного хлопця, поки його батько брехав про його зникнення

У Сумах сталася чергова трагедія, пов'язана з сімейним конфліктом, який переріс у вбивство. 62-річний сумчанин вбив і закопав свого власного сина, а поліції заявив про його зникнення. Про це повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

Нібито зниклого хлопця шукали близько 200 співробітників поліції, вони прочісували територію, проводили інші слідчо-оперативні заходи, але в цей же час далі продовжували працювати з батьком хлопця

В черговій розмові з копами чоловік зізнався у вбивстві сина і розповів, як усе було. 27 серпня між чоловіками сталася сварка, обидва були під впливом алкоголю. Батько звинуватив сина в крадіжці грошей і спиртного і вистрілив у молоду людину з обріза мисливської рушниці, яку незаконно зберігав у гаражі. Хлопець від кулі помер на місці.

Фото: Тіло хлопця знайшли закопаним у приватному кооперативі (прес-служба поліції)

Пенсіонер злякався і вирішив приховати злочин. Він поклав тіло сина в гумовий човен і вивіз його, а рушницю кинув у водойму, щоб "замести сліди". Тіло нещасного хлопця виявили в одному з дачних кооперативів, на що і вказав його батько при допиті.

Зараз дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Прокурор і слідчий направили до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. За скоєне йому "світить" до 15 років за ґратами.

Як ми повідомляли, у Києві в ніч на середу, 28 серпня, на Кільцевій дорозі сталося жахливе вбивство. 22-річному хлопцю перерізали горло і викинули з авто.

Раніше ми писали, що у Дніпрі натовп підлітків зробив жорсткий самосуд над чоловіком, якого підозрюють у нападі і спробі зґвалтування 15-річної дівчинки.