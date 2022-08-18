Батьки можуть перевірити готовність шкіл до навчання: на що звернути увагу

В Україні з 1 вересня учні сядуть за парти шкіл, які відповідають вимогам з безпеки в умовах війни. Батьки можуть перевірити, як навчальні заклади забезпечуватимуть безпеку учнів, розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
Про це 18 серпня передає УНН.
Чиновник зазначив, що практично всі школи з початку липня пройшли аудит безпеки, який має визначити, чи можуть учні повернутися в заклади.
Після перевірки спеціальною комісією школа робила висновки, чи готуватися до нового навчального року, чи потрібно щось переробити, будувати або шукати поруч укриття.
"Висновок такої комісії - це обов'язкова умова для того, щоб школа працювала офлайн", - звертає увагу Горбачов.
Батьки школярів, які цікавляться питанням забезпечення безпеки дітей, можуть запитати висновок комісії в школі.
Також освітній омбудсмен радить звернути увагу на навігацію по навчальному закладу.
"Хочу дати одну пораду для батьків - дуже важливою штукою в школі є навігація. Тобто показники. Дуже простий спосіб: зайти до школи, не дивлячись по боках, заплющити очі, покрутитись, подивитись навколо. Якщо ви не розумієте, де ви знаходитесь – значить навігаційні показники зроблені погано", - сказав Горбачов.
Нагадаємо, перед цим міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет пояснив, як працюватимуть школи з 1 вересня, та розповів про 4 моделі навчання.
А також раніше ми писали, як зміниться шкільна програма в Україні з 1 вересня.