В семье Екатерины Кухар неожиданное пополнение: "Я теперь мама в кубе" (фото)

"Просыпаюсь утром - а на меня смотрит четвероногий, пушистый, с глазами "ты-же-меня-не-выгонишь" собака. И самое интересное - никто меня ни о чем не спрашивал. Просто поставили перед фактом", - поделилась эмоциями она.

Теперь Екатерина должна заботиться о животном, пока дети в школе.

"Мои дети, конечно, молодцы: объединились, договорились, реализовали план на все сто. Командная работа - двенадцать баллов. Я вот только не поняла, в какой момент их самостоятельность превратилась в мою ответственность", - призналась она.

Дочь Кухар с песиком (коллаж: РБК-Украина)

Балерина шутит: стала мамой в кубе и теперь готовится к новому сюрпризу - встрече с невесткой.

"Жду уже следующего этапа - прихода сразу невестки: "Знакомьтесь, мама, это Марина. Теперь она будет жить с нами", - пошутила она.

Катерина разместила серию трогательных кадров с собачкой на руках и согласилась принять нового жильца.

"Ну что ж. Белла - значит Белла. Я теперь официально мама в кубе. Поздравляю себя. И иду изучать, как правильно выбирать поводок", - резюмировала звезда.

Напомним, Екатерина Кухар - заслуженная артистка Украины и прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко. В 2018-м вышла замуж за коллегу по сцене Александра Стоянова после 10 лет отношений. В прошлом году в СМИ ходили слухи, что они якобы развелись.

Такие предположения появились после того, как партнеры отписались друг от друга, а сам Стоянов назвал жену "матерью своих детей". Балерина не подтверждает и не опровергает слухи. Она воспитывает двоих детей - сына Тимура от предыдущего брака и совместную с мужем дочь Анну.