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У Тернополі коронавірус підозрюють у немовляти: дитина знаходиться в реанімації

STYLERКоронавірус    30.03.2020 - 16:17
У Тернополі коронавірус підозрюють у немовляти: дитина знаходиться в реанімації
У Тернополі COVID-19 підозрюють у немовляти (ілюстративне фото: pixabay.com)

Коронавірус підозрюють у немовляти, яке зараз лежить у реанімаційному відділенні

Коронавірус в Україні зафіксований у 480 осіб. При цьому найбільше заражених знаходиться в Києві – 102 людини. У Тернополі в дитячу лікарню з підозрою на COVID-19 потрапила одномісячна дитина.

У тернопільському штабі по боротьбі з коронавірусом розповіли, що дитина могла заразитися від родича, який нещодавно повернувся з-за кордону. За словами медиків, стан дитини задовільний.

У малюка взяли лабораторне обстеження і тепер чекають результатів. Крім того, у реанімації знаходиться ще одна маленька дитина, якій 1,5 року. У неї коронавірус вже діагностували, і її стан важкий, але з позитивною динамікою.Передбачається, що дитину заразив родич, який повернувся з Польщі.

Варто зазначити, що за останню добу в Тернопільській області нових випадків зараження коронавірусною інфекцією виявлено не було. Всього в області кількість заражених становить 60 осіб:

  • Монастирський район – 47 випадків, 1 – летальний;
  • Заліщицький район – 9 випадків;
  • Тернопіль – 2 випадки;
  • Тернопільський район – 1 випадок;
  • Кременецький район – 1 випадок.

Нагадаємо, що італійці вилікували від COVID-19 тяжкохвору українку. Лікарі використали новий метод лікування.

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