RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Работа в "офисе": раскрыты детали о самой популярной мошеннической схеме на рынке труда

Как выглядит самая популярная схема мошенников на рынке труда (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мошенничество на рынке труда эволюционирует как вирус. Оно адаптируется к новым условиям, изменяет свою форму, совершенствует методы и средства обмана, становится более наглым и продолжает паразитировать с целью наживы. Если еще в прошлом году "офисные" вакансии прикрывали должностями менеджеров по продажам, то сейчас названия варьируются от рекрутера до помощника администратора.

Как выглядит сейчас самая популярная мошенническая схема на рынке труда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Work.ua.

Как выглядит новая схема

С августа прошлого года компания объявила о глобальной блокировке "брачных агентств" и стриминговых площадок, а также криптомошенников. Вакансии от таких компаний вводят в заблуждение людей и усложняют поиск реальной работы.

И если перечисленные категории афер уже сейчас не представляют особой угрозы, то мошеннические "офисы", с началом полномасштабной войны, еще сильнее активировались и заполонили рынок. Суть такой аферы заключается в выманивании средств по телефону с банковских счетов и кредитных карт.

Чаще всего "офисные" мошенники прикрываются должностями:

  • менеджер по продажам,
  • менеджер по работе с клиентами,
  • менеджер по обслуживанию и т.д.

К работе рекрутеры так называемых "офисов" обычно привлекают людей без опыта работы, обещая высокую зарплату в долларах. В условиях они отмечают – активность, возможность быстро учиться и желание много зарабатывать.

Карта эволюции мошенников

Каждая компания после регистрации на Work.ua проходит проверку: отдел модерации просматривает вновь учетную запись, и часто именно на этом этапе происходит блокировка.

Компания может предоставить свои документы для подтверждения действительности. Первое, с чего начинали мошенники, это присылали чужие документы, загруженные из интернета, чтобы предотвратить мгновенную блокировку.

Далее стали добавлять документы реальных ФЛП или ООО. Мошенники договаривались с ними (вероятнее всего, за деньги), и когда модераторы звонили владельцам документов, те подтверждали, что регистрировались и действительно ищут персонал. Так модераторы перестали полагаться на звонки и стали больше уделять внимание сайтам компаний.

Затем мошенники начали на скорую руку создавать сайты, где не работала половина разделов, а страницы были заполнены очень примитивно.

Когда фальшивые сайты не сработали, аферисты пользовались веб-страницами проверенных реальных компаний и профилями в инстаграм с кучей подписчиков.

Как и во втором пункте, те, кто делился с мошенниками своими сайтами и профилями в соцсетях, подтверждали, что это они регистрируются и ищут персонал. Но не менее чем на факты, модераторы также полагаются на собственное "ощущение" и все равно находили и находим другие доказательства, что компания – мошенник.

Когда аферистам стало совсем трудно работать днем, некоторые из них "ушли в ночь". Пока модераторы не работали, они пытались пользоваться базой. Но к утру мошенников сразу блокировали.

Тогда они стали поднимать свои старые аккаунты или также договаривались с владельцами проверенных компаний, годами с нами сотрудничавших. Получая доступ к учетному, мошенники начинали там "делать свои дела". Но эта схема также разоблачена, и модераторы сайта распознают аферистов в любом аккаунте.

Как минимизировать риск встретить мошеннический "офис"

  • Перед собеседованием поищите информацию о компании в интернете, посмотрите сайт, соцсети, почитайте отзывы.
  • Спрашивайте у рекрутеров как можно больше деталей о работе: чем более точные ответы получите, тем меньше сомнений у вас будет.
  • Включайте критическое мышление. Получать высокую зарплату без знаний и опыта работы за несколько часов в день - это выдумка мошенников. Если вас смущает, реальна ли зарплата указана в вакансии, просмотрите соответствующую должность в других компаниях. Так вы будете иметь всеобщее понимание, сколько в среднем платят на рынке.
  • Если вы заметили подозрительную вакансию, сообщайте об этом в клиентскую поддержку сайтов поиска работы.
Читайте РБК-Украина в Google News
Работа в УкраинеРабота в Киевешахраї в УкраїніМошенническая схемаРабота