Работа в "офисе": раскрыты детали о самой популярной мошеннической схеме на рынке труда

Как выглядит новая схема

С августа прошлого года компания объявила о глобальной блокировке "брачных агентств" и стриминговых площадок, а также криптомошенников. Вакансии от таких компаний вводят в заблуждение людей и усложняют поиск реальной работы.

И если перечисленные категории афер уже сейчас не представляют особой угрозы, то мошеннические "офисы", с началом полномасштабной войны, еще сильнее активировались и заполонили рынок. Суть такой аферы заключается в выманивании средств по телефону с банковских счетов и кредитных карт.

Чаще всего "офисные" мошенники прикрываются должностями:

менеджер по продажам,

менеджер по работе с клиентами,

менеджер по обслуживанию и т.д.

К работе рекрутеры так называемых "офисов" обычно привлекают людей без опыта работы, обещая высокую зарплату в долларах. В условиях они отмечают – активность, возможность быстро учиться и желание много зарабатывать.

Карта эволюции мошенников

Каждая компания после регистрации на Work.ua проходит проверку: отдел модерации просматривает вновь учетную запись, и часто именно на этом этапе происходит блокировка.

Компания может предоставить свои документы для подтверждения действительности. Первое, с чего начинали мошенники, это присылали чужие документы, загруженные из интернета, чтобы предотвратить мгновенную блокировку.

Далее стали добавлять документы реальных ФЛП или ООО. Мошенники договаривались с ними (вероятнее всего, за деньги), и когда модераторы звонили владельцам документов, те подтверждали, что регистрировались и действительно ищут персонал. Так модераторы перестали полагаться на звонки и стали больше уделять внимание сайтам компаний.

Затем мошенники начали на скорую руку создавать сайты, где не работала половина разделов, а страницы были заполнены очень примитивно.

Когда фальшивые сайты не сработали, аферисты пользовались веб-страницами проверенных реальных компаний и профилями в инстаграм с кучей подписчиков.

Как и во втором пункте, те, кто делился с мошенниками своими сайтами и профилями в соцсетях, подтверждали, что это они регистрируются и ищут персонал. Но не менее чем на факты, модераторы также полагаются на собственное "ощущение" и все равно находили и находим другие доказательства, что компания – мошенник.

Когда аферистам стало совсем трудно работать днем, некоторые из них "ушли в ночь". Пока модераторы не работали, они пытались пользоваться базой. Но к утру мошенников сразу блокировали.

Тогда они стали поднимать свои старые аккаунты или также договаривались с владельцами проверенных компаний, годами с нами сотрудничавших. Получая доступ к учетному, мошенники начинали там "делать свои дела". Но эта схема также разоблачена, и модераторы сайта распознают аферистов в любом аккаунте.

Как минимизировать риск встретить мошеннический "офис"