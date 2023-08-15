Работа в Киеве: 10 самых высокооплачиваемых вакансий от Центра занятости

На какой работе в Киеве больше всего платят

Специалист по обслуживанию клиентов

В обязанности входит осуществление продажи банковских услуг клиентам с учетом требований качества обслуживания. Кроме того, необходимо искать потенциальных клиентов и работать с постоянными.

Заработная плата - 41 262 гривны (основная - 20 631 гривна).

Водитель автотранспортных средств

Эта вакансия свидетельствует о военной службе по контракту. От кандидата требуют управление автотранспортным средством, а также иметь следующие водительские категории: В, С, D, Е.

Заработная плата - 43 650 гривен (основная - 14 100 гривен).

Стрелец-гранатометчик

Также военная служба по контракту. Кандидату предлагают страхование здоровья и жизни.

Заработная плата - 47 750 гривен (основная - 13 200 гривен).

Повар

В обязанности входит приготовление блюд для военнослужащих, поэтому это тоже военная служба по контракту. Среди требований указывается один год опыта на аналогичной должности и соответствующее образование.

Заработная плата - 44 550 гривен (основная - 14 900 гривен).

Командир отделения

Командир подразделения обеспечивает выполнение поставленных задач, контроль за подчиненными, выполнение поручений руководства. Кандидат должен иметь диплом по специальности 253 Военное управление.

Заработная плата - 45 000 гривен.

Медсестра/медбрат

Сотрудник будет проходить военную службу по контракту и должен иметь, по меньшей мере, год опыта работы на аналогичной должности и иметь законченное высшее образование по специальности 223 Медсестринство.

Заработная плата - 42 750 гривен (основная - 13 200 гривен).

Журналист мультимедийных изданий СМИ

Среди обязанностей создания контента на английском языке в различных форматах, отслеживания новостей из СМИ, определение ключевые события, написание аналитических отчетов для вебсайта и других платформ, редактирование текстов на английском языке.

Заработная плата - 49 029 гривен.

Бетонщик

Работник будет заниматься очисткой, смазкой и сборкой форм и установок, принимать обработанные формы и установки, устанавливать закладные детали и монтажные петли и т. д.

Заработная плата - 45 000 гривен.

Тракторист

Нужно управлять трактором во время прохождения военной службы по контракту. В описании вакансий также говорится, что служба могу проходить непосредственно на линии фронта.

Заработная плата - 43 650 гривен (основная - 20 000 гривен).

Инженер электросвязи

Нужно восстанавливать средства и способы связи, устранять последствия стихийных бедствий, аварий. Это также военная служба по контракту, поэтому фактически должность называется связной.

Заработная плата - 42 750 гривен (основная - 20 000 гривен).