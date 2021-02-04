Робопес Boston Dynamics навчився малювати і саджати квіти (відео)

Робопес Boston Dynamics (Фото: Getty Images)

Робопес Spot виробництва Boston Dynamics отримав нові навички завдяки спеціальному маніпулятору. Тепер це диво техніки може малювати крейдою, копати землю, садити квіти та стрибати через скакалку.

Як розповіли фахівці Boston Dynamics, у робопса тепер з'явилися абсолютно нові можливості та вміння. Він тепер може приводити в дію різні важелі, відкривати двері та навіть прибирати в кімнаті за господарем. Також він може доглядати за садом, розважатися або грати з іншими роботами. Відео з демонстрацією нових можливостей робопса розмістили в YouTube-акаунті компанії Boston Dynamics.

Робопсу додали спеціальну руку, яка значно розширила спектр його можливостей.

"Рух кисті, рук і тіла автоматично координується, щоб спростити завдання маніпуляції та розширити робочий простір руки, що робить її досяжність практично необмеженою". – пояснили винахідники.

Розробники пояснили, що завдяки новому програмному забезпеченню координація дій маніпулятора і положення тіла робота здійснюється автоматично.

Також у робопса з'явився спеціальний мобільний додаток Spot, з допомогою якого можна віддалено керувати роботом з планшета або смартфона.

Робопес Boston Dynamics навчився малювати та саджати квіти

До речі, чотириногий робот вже надійшов у продаж і купити його може будь-хто. Ціна поки досить висока – у 2020 році вартість робопса склала близько 74 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чорнобилі вперше випробували робота-пса для виміру радіації.

А також розповідали про те, що у Великобританії створили унікального робота, який зробив власне відкриття.