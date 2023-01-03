Не делайте этого, как только заселитесь в отель: горничная дала советы для избежания неприятных сюрпризов

Покрывала

После входа в номер стоит избегать отдыха на покрывале, которым застелена кровать. Дело в том, что покрывала и одеяла после каждого гостя обычно не стирают. Эти предметы гостиничных номеров в стирку отправляют очень редко.

А загрязняются эти предметы быстро - кто-то ставит чемоданы на покрывало, кто-то любит полежать на кровати в уличной одежде. Представьте, что вы решили отдохнуть на покрывале, где буквально сутки назад стоял чемодан с грязными колесами.

"Не накрывайтесь покрывалом, не садитесь на него в нижнем белье и желательно держать его подальше от себя. И старайтесь его не пачкать - для очередного гостя", - рассказала сотрудница отеля.

Постельное белье

Еще один неприятный сюрприз может ждать в постели. Обычно постель состоит из несколько слоев простыней, и персонал меняет после гостей только верхний.

"В инструкциях сказано менять все белье после каждого гостя, но реальность такова, что многие сотрудники не соблюдают правила и пропускают уборку, чтобы сэкономить время", - призналась горничная.

Если вам кажется, что постель поменяли не полностью, то горничная советует позвать персонал и попросить полностью весь комплект или даже комнату.

Стаканы

Еще один предмет в гостинице, который может оказаться грязным - это стаканы.

"Когда вы доберетесь до своего гостиничного номера, независимо от того, насколько вы хотите пить, если в номере есть многоразовая бутылка с водой и стаканы, то немедленно позвоните на стойку регистрации и вежливо попросите новую бутылку с водой и стаканы", - рекомендует работница отеля.

Многоразовая стеклянная бутылка полезнее для окружающей среды, но вы не знаете, как долго вода была в этой бутылке. Безопаснее попросить свежую воду и дополнительные стаканы.

Пульты и ковер

Кроме того, стоит быть аккуратнее с пультом - его редко протирают и перед использованием его стоит обработать хотя бы влажными салфетками.

Не стоит в гостинице и бегать босиком в номере, даже если там есть пушистый ковер. Ковры убирают пылесосом после каждого гостя, но специальную обработку персонал проводит редко.