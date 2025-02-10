Не делайте эту ошибку: как правильно обрезать цветы, чтобы они долго были свежими

Букет цветов - это нежный и романтический подарок на День святого Валентина. Но чтобы цветы не завяли уже на следующий день, нужно правильно ухаживать за ними и не делать ошибок при обрезке стебля.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу флористки Елены Дрючан рассказывает основные правила ухода, которые помогут сохранить красоту цветов на много дней.
Многие люди обрезают стебли обычными ножницами, но это серьезная ошибка. Лезвия ножниц могут слишком сильно сдавить стебель, повреждая капилляры, через которые цветок получает влагу. Это затрудняет поглощение воды, и даже если цветок стоит в вазе с чистой водой, он начнет быстро увядать.
Чтобы избежать этого, нужно использовать острый нож или садовый секатор. Они делают ровный и чистый срез без повреждения тканей стебля. Очень важно выполнить срез под углом 45 градусов - это увеличивает площадь поверхности, через которую цветок впитывает воду, и не позволяет стеблю плотно ложиться на дно вазы, блокируя поток жидкости.
Еще один важный нюанс - обрезку нужно делать под водой. Если срезать стебель на воздухе, в капиллярах может образоваться воздушная пробка, которая перекроет доступ воды. Поэтому лучший способ - наполнить миску или раковину водой и прямо в ней сделать свежий срез.
Также важно регулярно обновлять срезы - примерно каждые два дня. Это помогает очистить капилляры от возможных загрязнений и улучшает поглощение влаги.
Чтобы цветы дольше оставались свежими, нужно использовать фильтрованную или отстоянную воду комнатной температуры. Холодная вода может вызвать стресс у растений, а слишком горячая - ускорить их старение.
Меняйте воду ежедневно, чтобы предотвратить размножение бактерий, которые закупоривают сосуды стеблей и мешают цветам получать влагу. Добавьте в воду несколько капель лимонного сока или уксуса - это снизит уровень бактерий и продлит жизнь букета.
Чтобы цветы дольше оставались красивыми, можно добавить в воду специальные подкормки, которые продаются в цветочных магазинах. Но если их нет, можно воспользоваться домашними средствами:
Не стоит добавлять все средства сразу - выберите один из вариантов, чтобы избежать перенасыщения.
Букет следует размещать подальше от прямых солнечных лучей, батарей и сквозняков. Высокая температура и сухой воздух ускоряют испарение влаги, что ведет к быстрому увяданию цветов.
Также следует избегать размещения букета рядом с фруктами, особенно яблоками и бананами. Они выделяют этилен - газ, который ускоряет процесс старения растений.
Каждый вид цветов имеет свои особенности ухода:
Ранее мы писали, как и что делать, чтобы цветы в вазе стояли дольше.
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