Не делайте эти 2 вещи с орхидеей, иначе она сбросит цветы

Проветривание

Нельзя открывать окно, на котором стоят орхидеи, когда на улице холодное время: ранняя весна, зима или холодная осень.

Когда приходит потепление, как в середине апреля, окно открывать можно - орхидеи любят приток свежего воздуха.

Если открыть окно зимой, когда мороз и холодно, орхидеи от потока холодного воздуха могут испытывать стресс. Растение может сбросить цветы и бутоны!

Правильно ухаживайте за орхидеями и они отблагодарят вас (фото: pixabay)

Подкормка

Орхидею нельзя подкармливать, когда она цветет. Если это сделать, цветы завянут и она может их сбросить.

Для растения подкормки в это время - это стресс, именно поэтому она реагирует прекращением цветения.

Подкармливать орхидеи нужно, когда они:

перецвели,

в период роста корней,

когда растут листья,

когда появляются цветоносы.

Когда уже есть бутоны или цветы, орхидею подкармливать нельзя!