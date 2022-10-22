Делайте так каждый день, и вы точно испортите отношения: лучшие антисоветы

Когда вы в отношениях, каждый день превращается в работу, а иногда в борьбу. Но вы должны знать, как делать точно нельзя.
Об этом рассказали в Instagram-сообществе психологов.
А для чего? Пусть сам (сама) догадается, что тебя разозлила немытая посуда.
Говори о том, о чем потом будешь жалеть. Обзывайся, матерись. Ты злишься – а это значит, что надо портить жизнь всем остальным.
Ну, блин, так же интереснее, чем просто сказать прямо, что тебе было бы приятно еженедельно получать цветы.
Потому что если бы быть токсиком не было так прикольно, об этом не пела бы Бритни Спирс.
Ибо попросить закрыть дверь не так прикольно, как "ты что в лифте родился (лась)"?
А если ты еще и при этом делаешь то, чего не хочешь, это вообще лучший вариант потерять контакт с собой.
Всех и вся: себя с его (ее) бывшими, его (ее) со своими, его (ее) с собой… Вслух, конечно.
Если вы узнали в этом поведении себя или своего партнера, с этим следует что-то делать.
Раньше психологи рассказали о простом трюке, как понять, что вы кому-то нравитесь.
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