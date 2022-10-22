Делайте так каждый день, и вы точно испортите отношения: лучшие антисоветы

Обижайся и не объясняй, почему

А для чего? Пусть сам (сама) догадается, что тебя разозлила немытая посуда.

Выходи из себя, потому что ты "на эмоциях"

Говори о том, о чем потом будешь жалеть. Обзывайся, матерись. Ты злишься – а это значит, что надо портить жизнь всем остальным.

Намекай!

Ну, блин, так же интереснее, чем просто сказать прямо, что тебе было бы приятно еженедельно получать цветы.

Обесценивайте мысли, идеи, эмоции и других людей в целом.

Потому что если бы быть токсиком не было так прикольно, об этом не пела бы Бритни Спирс.

Включи сарказм на максимум

Ибо попросить закрыть дверь не так прикольно, как "ты что в лифте родился (лась)"?

Молчи!

А если ты еще и при этом делаешь то, чего не хочешь, это вообще лучший вариант потерять контакт с собой.

Сравнивай

Всех и вся: себя с его (ее) бывшими, его (ее) со своими, его (ее) с собой… Вслух, конечно.

Если вы узнали в этом поведении себя или своего партнера, с этим следует что-то делать.