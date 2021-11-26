Без ярмарку, з ковзанкою і новими локаціями: організатор розповів про новорічне свято в Києві та ялинку-2022

"Такої ялинки ще не було"

На Софійській площі крім встановлення хвойної красуні, прикрашеної в різдвяній стилістиці, також будуть вертепи та панно з фігурами 38 героїв святого сімейства.

Так, тематика цьогорічного святкування буде різдвяна - поява на світ Сина Божого Ісуса Христа.

Що стосується новорічної ялинки, то цьогоріч вона буде більшою, як і кількість іграшок і гірлянд на ній.

"Не знаємо, яка буде верхівка - янголи, зірка чи щось таке. Це буде сюрприз. Обіцяю, що такої ялинки ще не було, навіть у світі такої не робили. Хоч ми торік увійшли у п'ятірку ялинок Європи, але зараз ми перейшли кордон кількості до якості", - заінтригував Добруцький.

Ціна майбутньої хвойної рекордсменки та декорацій для неї - близько 25-27 мільйонів гривень. Цю суму надають спонсори та організатори.

Коли відкриють ялинку і що буде на площі

Офіційне відкриття головної святкової ялини-2022 на Софійській площі відбудеться за традицією 19 грудня, на День святого Миколая, о 17.00.

Організатор розповів, що цього року ярмарку не буде, проте спорудять ковзанку.

Крім того, вирішили відмовитися і від сцени на площі.

Жителів і гостей столиці на головній новорічній локації чекатиме велика кількість гарячих напоїв і легкої їжі, позаяк на мангалах та інших приладах готувати їжу не зможуть через карантинні обмеження.

Нові новорічні локації в Києві

Добруцький висловився про плани облаштувати нову локацію - навпроти Верховної Ради в Маріїнському парку.

Крім того, з'являться новорічні локації й на арці Дружби народів, в парку Шевченка, на Контрактовій площі, на ВДНГ.

"У всьому місті буде багато локацій, а також - резиденція з атракціонами на 800 квадратних метрів за містом у Добропарку", - сказав організатор.