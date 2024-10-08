Не рискуйте безопасностью малышей: 10 предметов, которым не место в комнате с ребенком

Каждый родитель стремится обустроить комнату своего ребенка так, чтобы она была максимально уютной и красивой. Но всегда ли она оказывается достаточно безопасной?

РБК-Украина (проект Styler) предоставляет список предметов, которым лучше не находиться в детской комнате, чтобы обеспечить комфорт и безопасность малыша.

Стеклянные и зеркальные поверхности и предметы

Стеклянная мебель, полки или зеркала выглядят стильно, но в комнате с ребенком она может стать опасной. Малыш может на них взобраться или случайно разбить, получив серьезные порезы.

Если вам очень хочется разместить в детской стеклянную полку, поднимите ее на недосягаемую высоту. Следует также избегать двери со стеклянными вставками.

Ядовитые, колючие и аллергенные растения

Колючие кактусы, ядовитые дифенбахии или другие опасные растения не должны находиться в детской комнате. Они могут вызвать аллергию или ранить малыша. Следует помнить, что даже почва для растений может стать источником аллергических реакций.

Пушистые поверхности и игрушки

Длинноворсовые ковры, пушистые пледы и мягкие игрушки могут собирать пыль и аллергены. Ворс может попасть в рот малыша, а также стать источником проблем с дыханием, особенно если ребенок подвержен аллергическим реакциям. Лучше всего отказаться от таких предметов в детской.

Много тканей в детской комнате - не всегда хорошо (фото: Freepik.com)

Пуховые подушки

Пуховые подушки накапливают пыль и создают благоприятные условия для размножения пылевых клещей. Это может вызвать аллергию и дыхательные проблемы у малыша. Лучше выбрать подушки с искусственными гипоаллергенными наполнителями.

Тяжелые одеяла

Очень тяжелые одеяла могут создавать дискомфорт ребенку, ограничивая его движения или затрудняя дыхание. Следует выбирать легкие одеяла, которые позволят сохранить комфортную температуру, не перегревая малыша.

Старая продавленная мебель

Старый продавленный диван или кровать могут отрицательно повлиять на формирование позвоночника ребенка. Важно, чтобы ребенок спал на удобной, ровной и ортопедической поверхности, которая будет способствовать здоровому развитию.

Пуховые подушки - не лучшие предметы даже для детских развлечений (фото: Pixabay.com)

Спортивные уголки с веревками и качелями

Активность и движение - это важно, но спортивные уголки с веревками и качелями могут стать опасными для малыша. Он может запутаться в веревках, что создает риск травм. Лучше всего обустроить игровую зону без таких частей.

Телевизор и компьютер

Электроника в детской комнате - это всегда соблазн для продолжительного просмотра мультфильмов или игр. Это может повлиять на зрение и нервную систему малыша. Лучше оставить подобные устройства вне детской комнаты.

Дверь с замком

Дверь с замком может создать опасную ситуацию, если ребенок случайно закрылся изнутри. Он может не понять, как открыть замок, и это вызовет панику. Лучше оставить детскую без возможности запираться.

Маленькие окна или балкон

Если в комнате мало природного света, ребенок может недополучать необходимую дозу витамина D, важного для его здоровья. Кроме того, большие окна легче проветривать, что обеспечит качество воздуха. Балконы также небезопасны для малышей, ведь они могут попытаться вылезть или бросать предметы вниз.