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Рискуете остаться без жилья. Адвокат объяснил, за какие долги могут забрать квартиру

за какие долги могут забрать жилье (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

При неуплате алиментов с должника могут в принудительном порядке взыскать сумму задолженности. Если она превышает размер платежей за 3 месяца, то неплательщик рискует лишиться своего жилья.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Марьяна Сащука в Instagram.

За долги по алиментам могут забрать квартиру

"Да, это возможно, но не все так просто. Согласно статье 71 Закона Украины об исполнительном производстве в случае наличия задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которых превышает сумму платежей за 3 месяца, взыскания может быть обращено на имущество должника", - говорит юрист.

То есть, если есть долг по уплате алиментов за 3 месяца и больше, исполнитель имеет право погасить эту задолженность за счет имущества.

"При этом по статье 50 Закона об исполнительных производствах в первую очередь обращают взыскание отдельного земельного участка или технического помещения, принадлежащее должнику. А на дом или квартиру, где проживает должник, взыскания обращают в последнюю очередь", - объясняет Сащук.

Когда имущество за долги забирать нельзя

При этом закон предусматривает случаи, когда имущество за долги забирать нельзя.

"Согласно статье 48 Закона об исполнительных производствах, в случае если сумма долга не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором оно стоит - не осуществляется", - отмечает юрист.

В этом случае исполнитель обязан принять меры, чтобы покрыть долг за счет другого имущества должника.

"То есть, если долг не превышает 142 тысяч гривен, а с 1 апреля 2024 года - 160 тысяч гривен, а жилье является единственным в должника, то отчуждать его в счет задолженности - нельзя", - говорит Сащук.

Но если сумма долга превышает 142 тысяч гривен (160 тысяч), а другие меры взыскания не принесли результата, то как крайняя мера может быть взыскание единственного жилья должника.

 

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