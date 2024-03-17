Рискуете остаться без жилья. Адвокат объяснил, за какие долги могут забрать квартиру

За долги по алиментам могут забрать квартиру

"Да, это возможно, но не все так просто. Согласно статье 71 Закона Украины об исполнительном производстве в случае наличия задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которых превышает сумму платежей за 3 месяца, взыскания может быть обращено на имущество должника", - говорит юрист.

То есть, если есть долг по уплате алиментов за 3 месяца и больше, исполнитель имеет право погасить эту задолженность за счет имущества.

"При этом по статье 50 Закона об исполнительных производствах в первую очередь обращают взыскание отдельного земельного участка или технического помещения, принадлежащее должнику. А на дом или квартиру, где проживает должник, взыскания обращают в последнюю очередь", - объясняет Сащук.

Когда имущество за долги забирать нельзя

При этом закон предусматривает случаи, когда имущество за долги забирать нельзя.

"Согласно статье 48 Закона об исполнительных производствах, в случае если сумма долга не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором оно стоит - не осуществляется", - отмечает юрист.

В этом случае исполнитель обязан принять меры, чтобы покрыть долг за счет другого имущества должника.

"То есть, если долг не превышает 142 тысяч гривен, а с 1 апреля 2024 года - 160 тысяч гривен, а жилье является единственным в должника, то отчуждать его в счет задолженности - нельзя", - говорит Сащук.

Но если сумма долга превышает 142 тысяч гривен (160 тысяч), а другие меры взыскания не принесли результата, то как крайняя мера может быть взыскание единственного жилья должника.