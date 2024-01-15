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Риск артрита у женщин увеличивается из-за некоторых факторов: каких именно

Понедельник 15 января 2024 19:02
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Риск артрита у женщин увеличивается из-за некоторых факторов: каких именно Какие факторы увеличивают риск артрита у женщин (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Женщины в три раза чаще болеют артритом, чем мужчины. С этим связано много факторов в здоровье, которые есть только у прекрасной половины человечества. Ревматоидный артрит – это воспалительное аутоиммунное заболевание.

Какие именно факторы увеличивают риск у женщин заболеть артритом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в RMD Open (Rheumatic & musculoskeletal diseases open).

Ученые из медицинского университета Аньхоя в Китае утверждают, что женщины, которые используют заместительную гормональную терапию (ЗГТ) при менопаузе, имеют вероятность развития артрита почти на 50% выше, чем те, кто этого не делает.

Ревматоидный артрит – воспалительное аутоиммунное заболевание, характеризующееся симметричным поражением суставов и воспалением внутренних органов. У женщин ревматоидный артрит встречается чаще, чем у мужчин.

Исследование проводилось 12 лет и учёные наблюдали за здоровьем более 200 000 женщин. Выяснилось, что увеличить развитие артрита могут следующие факторы:

  • Раннее начало менопаузы
  • Наличие четырех или более детей
  • Использование заместительной гормональной терапии

Целью такой терапии является фармакологическая замена утраченной гормональной функции яичников путем восполнения дефицита эстрогена.

По расчетам ученых, использование ЗГТ и ранняя менопауза (до 45 лет) связаны с повышением риска развития заболевания почти на 50%. Рождение четырех и более детей увеличивает возможность возникновения артрита на 18%, а начало менструации после 14 лет - на 17%.

Исследователи отметили, что такой эффект может быть вызван применением препаратов ЗГТ пожилого поколения. Новое лекарство является более натуральными аналогами гормонов эстрогена и прогестерона, способных оказывать противовоспалительное действие. Скорее всего, повышенный риск развития артрита у многодетных матерей также связан с изменением уровней этих гормонов.

Раньше мы писали о том, какие обследования нужно проходить украинкам во избежание рака.

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