Рождественская кутя: аутентичный и современный рецепт от Клопотенко

Кутя - традиционное ритуальное блюдо на Святой Вечер. Главными ингредиентами кути являются пшеница, грецкие орехи, толченый мак и изюм. Однако вкус блюда можно интересно разнообразить, что предлагает сделать известный шеф-повар.
О том, как готовить пончики с маком на Рождество, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Евгена Клопотенко.
Для того, чтобы приготовить это постное блюдо на Святвечер, понадобятся такие ингредиенты:
Для того, чтобы приготовить кутю, пшеницу необходимо тщательно промыть от лишней шелухи. После этого зернышки заливают холодной водой и оставляют замачиваться на ночь. Это следует делать в предыдущий до Святвечера день.
На следующий день нужно слить жидкость и еще раз промыть пшеницу. Затем залейте зерна пшеницы чистой водой и варите от 40 минут до 2 часов. Продолжительность приготовления зависит от желаемого результата.
Особый вкус кути помогает создать узвар, которым заливали блюдо. Для его приготовления нужно тщательно промыть сухофрукты, переложить их в кастрюлю и залить холодной водой.
После того, как жидкость закипит, узвар нужно проварить еще несколько минут, по желанию добавив сахар. Снимите узвар с огня, добавьте розмарин и тимьян, а также половину лимона.
Накройте кастрюлю крышкой и оставьте узвар настаиваться в течение 5-10 минут. Тем временем разотрите мак в макитре до выделения белой жидкости. Также можно использовать кофемолку или блендер. Орехи нужно измельчить.
Выложите сваренную пшеницу в большую миску и залейте 3 половника компота. Добавьте в кутю мак, мед и орехи, после чего оставьте блюдо на час для сочетания вкусов.
Натрите небольшое количество имбиря - он сделает вкус блюда более свежим. Добавьте в кутю изюм, по желанию отмочив его в узваре, а также курагу. В конце приготовления добавьте в кутю лимонную цедру и лимонный сок.
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