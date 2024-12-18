Рождественская кутя: аутентичный и современный рецепт от Клопотенко

Что нужно для кути

Для того, чтобы приготовить это постное блюдо на Святвечер, понадобятся такие ингредиенты:

пшеница - 350 г

сухофрукты (яблоки, груши, сливы) - 500 г

изюм - 50 г

грецкие орехи - 50 г

запаренный мак - 50 г

лимонной цедры - 1 ч. л.

лимонного сока - 2 ст. л.

розмарин - 3 веточки

тимьян - 3 веточки

лимон - 1/2 шт.

корень имбиря - по вкусу

мед - по вкусу

курага - по вкусу

Как готовить кутю по рецепту Клопотенко

Для того, чтобы приготовить кутю, пшеницу необходимо тщательно промыть от лишней шелухи. После этого зернышки заливают холодной водой и оставляют замачиваться на ночь. Это следует делать в предыдущий до Святвечера день.

На следующий день нужно слить жидкость и еще раз промыть пшеницу. Затем залейте зерна пшеницы чистой водой и варите от 40 минут до 2 часов. Продолжительность приготовления зависит от желаемого результата.

Особый вкус кути помогает создать узвар, которым заливали блюдо. Для его приготовления нужно тщательно промыть сухофрукты, переложить их в кастрюлю и залить холодной водой.

После того, как жидкость закипит, узвар нужно проварить еще несколько минут, по желанию добавив сахар. Снимите узвар с огня, добавьте розмарин и тимьян, а также половину лимона.

Накройте кастрюлю крышкой и оставьте узвар настаиваться в течение 5-10 минут. Тем временем разотрите мак в макитре до выделения белой жидкости. Также можно использовать кофемолку или блендер. Орехи нужно измельчить.

Выложите сваренную пшеницу в большую миску и залейте 3 половника компота. Добавьте в кутю мак, мед и орехи, после чего оставьте блюдо на час для сочетания вкусов.

Натрите небольшое количество имбиря - он сделает вкус блюда более свежим. Добавьте в кутю изюм, по желанию отмочив его в узваре, а также курагу. В конце приготовления добавьте в кутю лимонную цедру и лимонный сок.