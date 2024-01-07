Рождество по старому стилю: каких традиций придерживаться и кому нельзя его праздновать

О том, какие традиции нужно соблюсти на Рождество и кому его неуместно праздновать, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции и запреты Рождества

Утром на Рождество принято идти в церковь на богослужение. По возвращении домой семья садится за праздничный стол. В этот день кончается пост и уже можно есть мясные блюда. Традиционно кутья тоже является центральным блюдом во время трапезы.

На Рождество принято здороваться "Христос родился", на что нужно отвечать "Славим его". В этот день и еще несколько следующих ходят колядники, а также вертепы, которые извещают мир о рождении Христа и прославляют Мессию.

Рождество считается одним из самых больших праздников в христиан. Поэтому в этот день строго запрещено выполнять любые работы по дому, а также заниматься рукоделием. А еще нельзя ссориться, ругаться, злиться или злословить.

Также в этот праздник не советуют купаться, особенно принимать ванную или ходить в баню, чтобы не смыть свое счастье. Плохим признаком считают, если человек откажет кому-нибудь на Рождество в помощи или подаянии милостыни.

Кому нельзя праздновать Рождество 7 января

Доктор наук по богословию, профессор Виталий Клос в комментарии РБК-Украина заявил, что дважды праздновать Рождество может только тот, кто не понимает сути праздника.

"Элементарный вопрос: может ли человек дважды родиться? Мы празднуем рождение спасителя, соответственно, так же и здесь", - объясняет протоиерей.

Так что, если человек уже отпраздновал Рождество 25 декабря, еще раз его отмечать 7 января неуместно. Также, если человек уже завершил рождественский пост и праздновал Новый год с мясными блюдами, то снова разговляться на Рождество не может.

Добавим, что пока ПЦУ дала время украинским приходам до 2025 года на плавный переход на новый церковный календарь. При этом духовенство отмечает, что не будет заставлять насильно переходить на новые даты празднования, поскольку это не по-христиански.