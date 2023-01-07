Рождество Христово 2023: что категорически нельзя делать в этот день, приметы

Традиции праздника

В день праздника заканчивается строгий Рождественский пост, верующие могут отведать, мясо, рыбу, и другие непостные продукты.

Празднованию по традиции предшествует всенощное бдение во всех крупных храмах: там проходят торжественные богослужения, горят свечи, поют церковные хоры.

В память о дарах, которые волхвы принесли новорожденному Иисусу, люди дарят друг другу подарки. Издавна на этот праздник было принято совершать добро и думать только о хорошем. Верующие в этот день обязательно должны посетить церковь.

После службы обычно идет освящение корзинок с едой, также можно набрать священной воды. На вершине елки обычно устанавливают Вифлеемскую звезду.

Рождество 7 января (фото: pixabay.com)

Приметы на Рождество

Если вечером в Сочельник в доме зажжены свечи, все его жители долгие годы будут здоровы.

Утренний снег в Рождество — предвестник удачи, богатства и высокого урожая.

Ясное небо — к пополнению стада.

Метель — признак богатого урожая пшеницы и мёда.

Солнечная погода 7 января предвещает богатый грибной и ягодный сезон в лесу.

Что нельзя делать в Рождество Христово: