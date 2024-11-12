Ризатдинова показала редкие фото с сыном, которого родила от сбежавшего экс-нардепа

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова впервые за долгое время показала, как выглядит ее сын Роман, которого она родила в браке с бывшим народным депутатом Александром Онищенко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Сегодня, 12 ноября, мальчику исполняется 7 лет.

"Mr. Rizatdinov Jr. За свои 7 лет ты увидел много несправедливости. Но это говорит только о том, что вы невероятно сильное поколение и впереди вас ждет светлое будущее", - отметила спортсменка.

Ризатдинова с сыном (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Также она добавила в публикацию несколько фото с сыном. На снимках можно увидеть малыша сразу же после родов, а также в возрасте нескольких месяцев.

Сын Онищенко (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Затем она показала, как рос и изменялся ее ребенок. Также в карусели есть снимки с первого дня рождения мальчика, фото в вышиванке и совсем взрослого, 7-летнего Романа.

Роман (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Как отреагировали в сети

Фолловеры гимнастки принялись поздравлять ее с днем рождения сына:

"Поздравляю Рому с днем рождения. Пусть все намеченное сбывается!"

"С именинником. Пусть растет здоровым и счастливым. И радует тебя каждый день"

"Поздравляю"

"Это действительно так, они другие. Поздравляю вашего чемпиона с днем ​​рождения, желаю иметь запас суперсилы для подвигов, пусть в его жизни будет столько счастливых моментов, как звезд на небе. Пусть растет здоровым и готовым покорять мир. У него отличный пример - его маму".

Сын Ризатдиновой и Онищенко (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Что известно про отношения Ризатдиновой и Онищенко

Скандальный олигарх и бывший народный депутат Александр Онищенко имеет четверо детей от разных женщин. У него есть дочь 1994 года рождения.

До 2009 года был женат на одной из звезд спонсируемых им конкурсов "Мисс Украина", модели - "Мисс Украина-1997" Ксении Кузьменко, у них есть сын Александр (2002 г. р.).

Был в отношениях с украинской фотомоделью Снежаной Онопко, свадьба с ней была запланирована на декабрь 2009, но так и не состоялась.

С Анной Ризатдиновой Онищенко был в официальном браке около 2-х лет. Спортсменка рассказывала, что их отношения были настоящими и откровенными. И несмотря на то, что все ее окружение было против этого романа, Анна не жалеет, что была женой экс-нардепа-беглеца.

"Мне казалось, что я попала просто в сказку. Сказку не в материальном плане. Хотя люди, как говорили, так и будут говорить, что он купил меня самолетами, дорогими машинами. Нет, он купил меня своим отношением. Он меня просто носил на руках", - рассказывала гимнастка в одном из интервью.

Когда их сыну Роману было 2 года, пара рассталась. Анна воспитывает сына сама, а с Онищенко общается только в том случае, если ребенку необходимо сделать какой-то документ.

В 2021 году у Онищенко родилась в Германии дочь.

Александр Онищенко (фото: instagram.com/aleksandr.onyshenko)

Почему Онищенко сбежал из Украины

В 2016 году Генпрокуратура и НАБУ обвинили тогда еще народного депутата Александра Онищенко в том, что он годами обворовывал госбюджет. Государственное предприятие "Укргаздобыча" не могло напрямую продавать голубое топливо, этим занимались компании Онищенко.

После начала расследования по запросу Генпрокуратуры Верховная Рада сняла с Онищенко иммунитет, а суд позже арестовал его имущество, но депутат успел уехать в Германию.

В апреле 2024 года скандального нардепа признали виновным в организации газовых схем и заочно дали ему 15 лет лишения свободы.

Александр Онищенко сейчас (фото: instagram.com/aleksandr.onyshenko)