В Ровно пьяный мужик в камуфляже ворвался в церковь и материл украинцев: что о нем известно
В Ровно к патрульным обратились прихожане церкви с просьбой защитить их от мужчины, который пытался проникнуть в помещение, кричал и ругался на присутствующих, чем провоцировал конфликт. Мужик был одет в военную форму.
Об этом написали в Патрульной полиции Ровенской области.
"У храма патрульные обнаружили неизвестного мужчину, который отказался называть свои данные, а также объяснять свои действия и в общении с патрульными обращался дерзко, ругался и оскорблял инспекторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина был одет в военную форму, поэтому патрульные, чтобы установить личность мужчины, обратились в Ровенский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Задержанным оказался 42-летний житель Луганской области, не имеющий никакого отношения к военной службе.
Результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения показал результат - 1,82 промилле (опьянение средней степени).
Патрульные составили административные материалы - протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) и по ч. 2 ст. 178 (Появление в общественных местах в нетрезвом состоянии) КУоАП.
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