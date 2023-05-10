Пьяный водитель-"решала" шокировал копов суммой взятки: что из этого вышло

В Тернопольской области в ночь на 9 мая водитель гонял по кругу на перекрестке, где организовано круговое движение с включенным указателем поворота. Полицейские остановили автомобиль и здесь их ожидал настоящий "шок".

Об этом рассказали на Facebook -странице Патрульной полиции Тернопольской области.

Детали странной истории

Около 22:00 полицейские остановили автомобиль Skoda за нарушение ПДД.

И тут водитель с явными признаками алкогольного опьянения сразу начал предлагать патрульным 1000 долларов, чтобы "отпетлять" от ответственности.

Копы предложили мужчине пройти осмотр, чтобы определить пьяный он или нет, однако он отказался.

При этом во время общения с патрульными он упорно и неоднократно предлагал взятку.

Инспекторы предупреждали его, что после этого может быть уголовная ответственность, однако водитель не оставлял попыток "договориться" и "порешать".

Патрульные зафиксировали предложение неправомерной выгоды и вызвали на место следственно-оперативную группу.

На местного жителя полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил дорожного движения) КУоАП.

Пьяный водитель-"решала" шокировал копов суммой взятки (фото: facebook.com/ternopilpolice)