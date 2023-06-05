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У Рівному п'яний мужик у камуфляжі вдерся до церкви і матюкав українців: що про нього відомо

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Рівне, Понеділок 05 червня 2023 16:48
У Рівному п'яний мужик у камуфляжі вдерся до церкви і матюкав українців: що про нього відомо У Рівному п'яний мужик у камуфляжі вдерся до церкви і матюкав українців (колаж: РБК-Україна)
Автор: Наталя Коваль

У Рівному до патрульних звернулися прихожани церкви з проханням захистити їх від чоловіка, який намагався проникнути до приміщення, кричав та лаявся на присутніх, чим провокував конфлікт. Мужик був одягнений у військову форму.

Про це написали в Патрульній поліції Рівненської області.

"Біля храму патрульні виявили невідомого чоловіка, який відмовився називати свої дані, а також пояснювати свої дії та у спілкуванні з патрульними поводився зухвало, лаявся та ображав інспекторів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік був одягнений у військову форму, тож патрульні, щоб встановити особу чоловіка звернулися до Рівненського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Затриманим виявився 42-річний житель Луганської області, який немає жодного відношення до військової служби.

Результат освідування на стан алкогольного сп’яніння показав результат - 1,82 проміле (сп'яніння середнього ступеня).

Патрульні склали адміністративні матеріали - протокол за статтею 173 (Дрібне хуліганство) та за ч. 2 ст. 178 (Поява у громадських місцях у нетверезому стані) КУпАП.

Раніше ми розповідали, що в Одесі автохам в камуфляжі погрожував водіям повістками.

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поліцейські чоловіки