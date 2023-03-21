"Уровень соблазна слишком большой": известный предприниматель сказал, исчезнет ли в Украине коррупция после войны

Эксперт убежден, что все предприятия должны стать частными, и только так можно получать настоящую прибыль, что даст толчок преодолению коррупционных схем. Сейчас 95% госпредприятий убыточны.

Существует вариант нанять хороших сотрудников, однако уровень соблазна слишком большой, говорит предприниматель.

"Мне кажется, что когда они берут взятки, они прям делят эти деньги. Беру сто миллионов, пять - сразу на суд, но остальных точно себе оставлю. А если еще на адвокатов есть деньги, то суд будет годами идти. У нас уже куча таких историй", - говорит бизнесмен.

В настоящую же добродетель чиновников он не слишком верит.

"А если компании будут государственными, коррупции не будет? Мы же наберем честных добропорядочных менеджеров с конкурентной зарплатой 8 500, которые будут работать с утра до ночи. Конечно, я верю", - смеется Ростислав.

Он говорит, что сейчас в Украине иногда пойти на коррупционный риск проще, чем обойтись без него. Для него это настоящий нонсенс в находящейся в состоянии войны стране.

"У меня есть классическая история. Друг хотел в доме увеличить подачу энергии. Звонит в службу и говорит, что нужно увеличить. Окей. Стоимость 5 000 гривен, ждать полгода. А можно неформально: стоимость 30 000 - и сегодня все сделают. Так и работает", - вспоминает спикер.

Однако в то же время он отмечает, что верит в украинский народ.

По его словам, мы заплатили слишком высокую цену, чтобы не сделать никаких выводов.

"Украина - это страна единства, страна героев, страна самопожертвования. Когда мы едины, мы непобедимы. Потому что мы на своей земле. Будем ее защищать, строить. И я очень сильно хочу, чтобы та цена, которую мы заплатили, была не зря. Я горжусь тем, что украинец, и думаю, что у нас все получится", - заключает предприниматель.