Малював серця і погрожував все підірвати: деталі дивного дебошу в Києві

У Києві неадекватний чоловік влаштував погром в одному з будинків на бульварі Лесі Українки. Чоловік зайшов у під'їзд будинку №28а і почав громити все. Крім того, він повідомив переляканим мешканцям, що у нього є граната і він збирається все підірвати.

Дивний бешкет почався близько 8 вечора і перелякані жителі викликали поліцію, а ті своєю чергою – спецзагін КОРД і психологів. Як повідомляє видання "Інформатор", чоловік спочатку кружляв навколо будинку, потім почав бити припарковані біля будинку автомобілі. Після цього він зайшов у під'їзд будинку і почав там все ламати – обірвав дроти інтернету, електроенергії, ломився у квартири, вибив вікно парадного та облив кілька дверей невідомою рідиною.

На одній з дверей він намалював серце пінкою для гоління, а біля дверей іншої квартири залишив частину дитячої ляльки. Що стало причиною нападу на цей будинок – невідомо.

Співробітники правоохоронних органів оточили територію і спочатку пустили до бешкетника психолога. Після цього спецзагін КОРД. Чоловіка вдалося знешкодити та затримати вже на верхніх поверхах під'їзду. При обшуку гранату у нього не знайшли. Також немає підтвердження інформації про те, що хуліган – ветеран АТО.

За даними поліції, чоловік родом з Західної України, у Києві перебував на заробітках. Бешкетника затримали та відвезли у відділення. На щастя, в результаті інциденту потерпілих немає.

У Києві неадекватний чоловік влаштував погром на бульварі Лесі Українки