Не ризикуйте даремно: знаки Зодіаку, яким загрожує небезпека у вересні

Відомий астролог і астропсихолог Валентина Виттрок розповіла, кому із знаків Зодіаку варто бути особливо уважними у вересні, щоб не потрапити в неприємності. Вона порекомендувала ставити у вересні реально досяжні цілі і стримувати свої емоції, щоб не нажити ворогів та не створити ситуації, які можуть серйозно вплинути на майбутнє. Свій гороскоп на вересень вона розповіла для ТСН.

Тельці

Представникам цього знаку Зодіаку варто приділити більше уваги роботі, а не особистому життю, так як начальству може не сподобатися, що робота пішла на другий план. У вересні Тельцям випаде унікальний шанс, щоб досягти ті цілі, які раніше були непідйомними – постарайтеся його не впустити.

Раки

Варто уважно поставитися до прийнятих рішень, так як вони будуть мати значення в найближчі кілька років життя. Варто подумати – чи буде рішення актуальним через деякий час. Важливі справи варто вирішити в першій половині місяця.

Діва

Не варто відмовлятися від подорожей та відряджень, так як вони можуть принести нові знайомства. Це можуть бути цікаві зв'язки по роботі, нові ділові закордонні партнери або навіть пропозиції про новий захоплюючий контракт.

Знаки Зодіаку, яким загрожує небезпека у вересні (Колаж РБК-Україна)

Терези

Настав час відпустити зі свого життя людей і відносини, які давно не приносять радості. На звільнене місце прийдуть нові люди і в результаті нові зв'язки і друзі стануть набагато краще старих. А тих, хто перебуває в пошуку – чекає захоплююче романтичне знайомство.

Стрілець

Астролог радить представникам цього знаку Зодіаку при прийнятті рішення слухати не розум, а серце – це допоможе уникнути помилок. В роботі варто бути більш товариськими, так як у вересні саме ця якість характеру допоможе налагодити стосунки з начальством і колегами.

Козеріг

Ви можете у вересні раптово відчути потяг до тринькання і марнотратства. Щоб уникнути непотрібних і безглуздих витрат – не варто заходити в дорогі магазини. А щоб уникнути конфліктів з близькою людиною – варто освоїти мистецтво взаємних поступок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог назвав знаки Зодіаку, які казково розбагатіють у вересні.

А також розповідали про те, що стало відомо, кому з знаків Зодіаку сильно не пощастить у вересні.