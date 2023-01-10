Решение приняли за час: украинка усыновила 4 детей, отец которых погиб спасая их от обстрела

Четверо детей из Купянска остались сиротами, когда их отец погиб, закрыв их собой от кассетного снаряда. А мать давно лишили родительских прав, а других родственников у детей нет.

Как погиб отец

Случайная встреча в больнице изменила судьбу детей - теперь у них есть семья и большое количество благотворителей, которые им помогают.

"Наш путь был трудный, я хочу для них стать даже не мамой, а оберегом. Я хочу для них стать щитом", - говорит мама уже 6 детей Ольга.

Богдана, Ангелину, Елену и Валерию отец воспитывал сам на протяжении последних семи лет, когда мать лишили родительских прав. Семья Савельевых жила в Купянске.

После освобождения города от оккупантов не было еще и дня, когда бы россияне не наносили по нему ударов. Так было и тогда, когда отец детей Сергей вместе со старшим Богданом и Ангелиной пошел за гуманитарной помощью.

"Ангелина помнит отрывками, но я даже не хочу.. Богдан сам начал со временем рассказывать, как это все случилось, но некоторые моменты он держит, никому не хочет об этом рассказывать", - рассказывает Ольга.

Ольга, усыновившая с мужем четырех детей (скрин)

Они только успели пересечь соседнюю улицу, как российские оккупанты начали обстрел. Тогда отец прикрыл своим телом Богдана и Ангелину и таким образом спас их.

Кто стал опекуном для детей

Свое появление в этой истории Ольга называет не иначе как судьбой. По ее словам, год назад они случайно попали к друзьям в Купянск на празднование и там познакомились с Сергеем. Тогда он спросил, может ли она окрестить его детей.

Крестины были их единственной встречей, а затем началась война. Связи в Купянске не было, со своим старшим сыном она попала в одну из харьковских больниц.

"Я за это время, наверное, забыла, как выглядит Богдан, но я смотрю ребенок, очень знакомый. В первые 5 минут, как только я зашла в комнату, я поняла, что это Богдан - мой крестник", - говорит Ольга. .

Ольга, усыновившая с мужем четырех детей (скрин)

Он тоже ее узнал и рассказал обо всем, что произошло. Богдану врачи вынуждены были отрезать фаланги пальцев на руке. Ангелина на тот момент была в реанимации, потому обломками ей посекло лицо, перебили ноги.

Богдан, получивший ранение в результате обстрела (скрин)

В тот момент впервые встал вопрос - кто же станет для детей опекуном. Муж Ольги говорит, что тогда они все решили, наверное, часа в два.

В тот момент Ольга и Дмитрий стали многодетной семьей, кроме двух своих детей, в их жизни появилось еще четверо.

Из Харькова Богдана и Ангелину перевезли на лечение в Киев.

"Фонд стал той организацией, которая вокруг этих детей всех собрала, и которая координирует это все и отвечает за каждый шаг, и передает этих детей на каждом звене всем другим неравнодушным людям", - говорят волонтеры, которые помогали семье.

Ольга, усыновившая с мужем четырех детей (скрин)

Заботиться о судьбе этих детей начали украинцы из-за границы, которые обещают помогать детьми и дальше. Сейчас они своей большой семьей отправились в Австрию, там Богдану и Ангелине предоставили полное лечение с последующей реабилитацией.