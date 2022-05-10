Чи можна усиновити дитину під час воєнного стану: юристи дали вичерпну відповідь

Військова агресія Росії проти України забрала життя у тисяч людей нашої країни. Через війну багато дітей втратили своїх батьків і залишилися без батьківського піклування. У соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про термінове усиновлення дітей-сиріт та про спрощені процедури.

Чи є такі процедури насправді, чи можна усиновити дитину під час воєнного стану і як насправді можна допомогти дітям, розповіли юристи порталу " Безкоштовна правова допомога ".

Усиновлення дітей під час воєнного стану

На період воєнного стану процедура усиновлення не змінювалася і відбувається на загальних підставах, з урахуванням вимог, які встановлені Сімейним Кодексом України та Порядком здійснення діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей (Постанова Кабінету Міністрів України №900 від 08.2008).

1. Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах сина чи доньки за здійсненням рішення суду.

2. Усиновлення проводиться в найвищих інтересах дитини для забезпечення стабільних і гармонійних умов її життя і є пріоритетною формою влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3. Усиновити можна дитину, яка перебуває на місцевому обліку в службі у справах дітей в районній, районній в м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу місцевої, районної в місті ради, а саме:

Діти-сироти

Діти, позбавлені батьківського піклування

Діти, батьки яких дали згоду на усиновлення

4. Під час розгляду питання про усиновлення органи опіки перевіряють велику кількість документів, для встановлення обставин з приводу батьків і самої дитини, з'ясовуючи, чи може він бути усиновлений.

5. Також встановлюються наявність у дитини інших родичів, які мають переважне перед іншими право на її усиновлення або родичів, які можуть піклуватися про дитину та інші обставини.

6. В умові війни складність постановки на облік полягає у відсутності офіційних достовірних підтверджень такого сирітства і неможливості їх отримати. Діти можуть мати братів або сестер, які за загальним правилом не можуть бути розлучені при усиновленні.

Відносно таких дітей є ще два правила, які не можна порушувати:

Усиновлення не може проводитися, якщо є надія на успішний розшук і возз'єднання сім'ї в кращих інтересах дитини.

Усиновлення неможливо, якщо ще не пройшов розумний період (2 роки), протягом якого були зроблені всі можливі кроки для розшуку батьків або інших вижили членів сім'ї.

Як можна допомогти дитині, яка опинилася під час війни в складних обставинах

ЮНІСЕФ разом з Мінсоцполітики, офісом Президента України створили спеціальний бот для допомоги дітям у воєнний час. З його допомогою можна:

Сповістити про те, що ви хочете тимчасово прихистити дитину в своїй родині

Повідомити про те, що ваша дитина загубилася

Ви виявили дитину без супроводу дорослих

Ви працюєте з міжнародними організаціями, які готові прихистити українських дітей

У вас є інші питання з приводу дітей

Тимчасова опіка для дитини

Якщо ви хочете допомогти дитині, яка опинилася у важких умовах через війну, ви можете тимчасово прихистити її у своїй родині.

Для цього потрібно звернутися в службу з прав дітей за місцем вашого перебування або скористатися чат-ботом "Дитина не сама"- фахівці з прав дітей дадуть детальні інструкції про подальші дії.

Тимчасовий притулок для дитини не прирівнюється до її усиновлення і діє тільки на певний час. Як тільки буде можливість - дитина повернеться до батьків, інших родичів або в органи у справах дітей.

Якщо у сім'ї виникне бажання усиновити дитину, яку вона тимчасово прихистила, то після закінчення війни можна буде звернутися до органів опіки з відповідною заявою.