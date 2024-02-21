Рис и вата не помогут. В Apple поделились, что нужно делать, если iPhone упал в воду

Подробности обновленной инструкции

"Не кладите iPhone в упаковку риса. В противном случае мелкие его частицы могут повредить ваш iPhone", - говорится в сообщении техподдержки Apple.

Apple также советует избегать других распространенных методов, которые могут ухудшить ситуацию: использование фена или сжатого воздуха. Вставлять в разъем какие-либо посторонние предметы, такие как ватные палочки или бумажные полотенца, также не рекомендуется из-за риска оставить частицы внутри или заталкивания влаги глубже.

Другие советы от Apple

Если на ваш смартфон попала какая-то жидкость, за исключением воды, промойте его под проточной водой, избегая попадания влаги в порты. Затем аккуратно вытрите устройство мягкой салфеткой без ворсинок, например, тряпочкой для оптики.

Чтобы высушить iPhone, осторожно постукивайте им по ладони, уделяя внимание тому, чтобы порт зарядки находился снизу. После этого оставьте смартфон в хорошо проветриваемом сухом месте. Если у вас есть вентилятор, разместите его рядом с устройством так, чтобы холодный воздух направлялся в разъем Lightning или USB-C для ускорения процесса сушки.

Не заряжайте iPhone кабелем как минимум 5 часов после контакта с влагой.

Перед использованием беспроводной зарядки рекомендуется протереть смартфон мягкой салфеткой. Прежде чем поместить iPhone на зарядное устройство, удостоверьтесь, что корпус полностью сухой.

Если после контакта с водой качество звука динамиков ухудшилось, проверьте, нет ли в них влаги. Разместите смартфон динамиками вниз на салфетке без ворсинок и удостоверьтесь, что вода не вытекает. Если на салфетке обнаружены следы влаги, проведите процесс сушки, следуя рекомендациям выше.