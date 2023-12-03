Рис не поможет. Как спасти утопленный смартфон: советы

Что делать, если смартфон упал в воду

Вынимайте из воды мгновенно

Ключ к спасению утопленного смартфона - быстрые действия. Чем длиннее устройство находится в воде, тем выше вероятность невосполнимых повреждений. Мгновенно вынимайте его из воды.

Выключите устройство

Если ваш смартфон все еще включен, немедленно выключите его. Это снизит риск короткого замыкания и повысит шансы успешного восстановления.

Избавьтесь от аккумулятора

Если возможно, извлеките аккумулятор. Это снизит риск повреждения основных компонентов.

Высушите устройство

Используйте бумажное полотенце или салфетку, чтобы впитать чрезмерную влагу с поверхности смартфона. Не трусите устройство во избежание проникновения воды через разъемы.

Проверьте на работоспособность

После высыхания включите смартфон и проверьте его работоспособность. Если он не включается, попробуйте подключить его к зарядному устройству. В случае проблем обратитесь к профессионалам.

Обращайтесь в мастерскую

Если самостоятельные попытки не привели к положительным результатам, обратитесь в сервисный центр. Опытные специалисты смогут провести более глубокую диагностику и восстановление.

Соблюдение этих простых шагов может стать решающим фактором в избавлении вашего смартфона от последствий воды. Будьте внимательны и действуйте оперативно.

Почему нельзя сушить телефон с помощью риса

Часто обсуждается использование риса и силикагеля для высыхания телефона в сети. Однако такой метод оказывается неэффективным и даже вредным для самого устройства в некоторых случаях.

Гранулы впитывают воду только снаружи, не обеспечивая полного высыхания внутренних деталей, что может привести к окислению и коррозии. Этот метод допустим только для отдельной сушки батареи и даже в таком случае с риском возможных негативных последствий.