RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рис не поможет. Как спасти утопленный смартфон: советы

Что делать, если смартфон упал в воду (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Когда несчастный случай приводит к тому, что ваш дорогой гаджет оказывается в воде, многие чувствуют себя бессильным. Важно знать, что даже после погружения есть шанс спасти утопленный смартфон.

РБК-Украина (проект Styler) собрал советы, которые помогут вам спасти телефон, если он упал в воду.

При подготовке материала использовались следующие источники: MacRumors, Wired, Asurion, MOYO.

Что делать, если смартфон упал в воду

Вынимайте из воды мгновенно

Ключ к спасению утопленного смартфона - быстрые действия. Чем длиннее устройство находится в воде, тем выше вероятность невосполнимых повреждений. Мгновенно вынимайте его из воды.

Выключите устройство

Если ваш смартфон все еще включен, немедленно выключите его. Это снизит риск короткого замыкания и повысит шансы успешного восстановления.

Избавьтесь от аккумулятора

Если возможно, извлеките аккумулятор. Это снизит риск повреждения основных компонентов.

Высушите устройство

Используйте бумажное полотенце или салфетку, чтобы впитать чрезмерную влагу с поверхности смартфона. Не трусите устройство во избежание проникновения воды через разъемы.

Проверьте на работоспособность

После высыхания включите смартфон и проверьте его работоспособность. Если он не включается, попробуйте подключить его к зарядному устройству. В случае проблем обратитесь к профессионалам.

Обращайтесь в мастерскую

Если самостоятельные попытки не привели к положительным результатам, обратитесь в сервисный центр. Опытные специалисты смогут провести более глубокую диагностику и восстановление.

Соблюдение этих простых шагов может стать решающим фактором в избавлении вашего смартфона от последствий воды. Будьте внимательны и действуйте оперативно.

Почему нельзя сушить телефон с помощью риса

Часто обсуждается использование риса и силикагеля для высыхания телефона в сети. Однако такой метод оказывается неэффективным и даже вредным для самого устройства в некоторых случаях.

Гранулы впитывают воду только снаружи, не обеспечивая полного высыхания внутренних деталей, что может привести к окислению и коррозии. Этот метод допустим только для отдельной сушки батареи и даже в таком случае с риском возможных негативных последствий.

Напомним, у нас есть советы, что делать, если ваш смартфон не заряжается.

А еще мы писали о том, что делать, если украли телефон.

Читайте РБК-Украина в Google News
порадисмартфони