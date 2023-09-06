Архитектурные жемчужины. Аналоги римских акведуков в Украине, сохраненные до наших дней

Где и когда начали строить акведуки

Исторически акведуки (с латинского - aquaeductus - водопровод) активно возводили культуры с развитым земледелием. Их использовали для орошения земель и снабжения населенных пунктов питьевой водой.

Начали строить акведуки еще в Римской империи. Это были грандиозные постройки, состоявшие из нескольких ярусов каменных аркад.

Возводили акведуки и древние греки (например, около 2,5 тыс. лет назад рядом с Афинами был построен водопровод протяженностью 1,3 км).

Строили подобные водопроводы также американские индейцы.

В XVIII веке новые акведуки начали появляться на территории Европейских государств.

Акведук Пон-дю-Гар во Франции - один из шедевров римской архитектуры (фото: Википедия)

Чем гениальны акведуки римлян

Доктор Рассел Моул в материале для известного научпоп-издания IFLScience отмечает, что величественные акведуки Римской империи являются свидетельством новаторского достижения, не имеющего аналогов в предыдущих человеческих начинаниях.

В одном только Риме было около 11 систем акведуков, подававших воду из источников, расположенных на расстоянии до 92 км.

До наших дней римские акведуки сохранились в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Невероятным кажется то, что планирование римских инженеров предполагало тщательный учет топографии местности и стратегическое планирование наклонов каналов (оптимальная скорость течения воды была необходима и для пригодности ее для питья, и для долговечности сооружений).

Воду, которая попадала в города через акведуки, использовали также для снабжения общественных фонтанов, бань, частных домов.

Точному измерению контуров ландшафта способствовало использование римскими инженерами таких инструментов как:

грома (шест длиной около 1,5 метра с перпендикулярными перемычками, прикрепленными к кронштейну - подвешенные к каждой перекладине отвесы помогали измерять прямые линии и углы)

(шест длиной около 1,5 метра с перпендикулярными перемычками, прикрепленными к кронштейну - подвешенные к каждой перекладине отвесы помогали измерять прямые линии и углы) диоптрия (нивелирный и углоизмерительный прибор, который опирался на треногу и использовал зубчатые механизмы и винты с вращающимися пластинами для облегчения горизонтальных и вертикальных движений)

(нивелирный и углоизмерительный прибор, который опирался на треногу и использовал зубчатые механизмы и винты с вращающимися пластинами для облегчения горизонтальных и вертикальных движений) хоробат (6-метровая деревянная балка, которая благодаря конструктивным особенностям помогала оценить ровность (уровень) поверхности - служила инструментом для нивелирования)

По словам ученого, вопреки общепринятому представлению об акведуках, "напоминающих величественные каменные мосты, опрокинутые через долины", значительная часть этих систем остается скрытой под поверхностью земли.

Подземная инфраструктура состояла из сложных сетей труб и соединяла мосты с источниками воды (например озерами). Выкопанные участки выкладывали глиной, чтобы усилить гидроизоляцию и предотвратить утечку.

Достигнув городских поселений, вода хранилась в резервуарах, называвшихся кастеллами. От них отходили свинцовые вторичные трубы, которые облегчали распределение воды в другие резервуары, а впоследствии - в разные точки города.

Интересным фактом является и то, что после завершения строительства акведука специально назначенные смотрители брали на себя ответственность за его обслуживание. В случае возникновения неисправностей (что случалось довольно часто), для ремонтных работ привлекались бригады рабов.

Существуют ли акведуки в Украине?

В настоящее время акведуки применяются в оросительных системах и сооружаются в основном из железобетона.

В Украине небольшие акведуки были построены в Крыму - для орошения сухих степных участков, превращенных под пахотные земли.

Известный среди ученых, в частности, акведук Севастополя (Лазаревский акведук), построенный в XIX веке. Он был даже занесен в список национальных памятников Украины.

Хорошо известны три его фрагмента, расположенные в Ушаковой балке, Аполлоновой балке и в поселке Хмельницкое на реке Черная.

Фрагмент моста-акведука через реку Черная (фото: Википедия)

Кроме того римским акведуком считается Стричавский мост в поселке Великий Березний на Закарпатье.

Уникальность объекта состоит в том, что построен он из песчаного камня - с чрезвычайной инженерной точностью - но без применения цемента. Устойчивость сооружения обеспечивал центральный (так называемый "замковый" камень), а остальные тщательно подбирались или обтесывались до нужного размера.

Сегодня мост - в аварийном состоянии, в нем возникают пропасти и ямы.

Акведук из песчаного камня в Закарпатье (фото: uzhgorod.net.ua)

В заключение в 2017 году во время ремонта Сквирского шоссе в Белой Церкви на глубине около пяти метров был найден древний мост.

По словам историка Евгения Чернецкого, сооружение является акведуком. Его высота - около 6 метров, ширина - 5 метров.

Под землей в Белой Церкви нашли давний мост-акведук (фото: facebook.com/dykyi.ga)

Разница между акведуком и виадуком

Виадук (в отличие от акведука) - транспортное сооружение мостового типа на высоких опорах (арках). Оно может быть создано из камня, железобетона или металла через глубокий овраг или пропасть.

Несмотря на то, что многие путают эти два термина, виадуки не имеют никакого отношения к орошению или подаче воды.

Сначала виадуком называли римскую дорогу, которая проходила над ущельем и опиралась обычно на арочные опоры. Впоследствии этим термином стали обозначать инженерные постройки для преодоления препятствий рельефа.

В Западной Украине сохранились до сих пор шесть виадуков с железнодорожным путем:

три в Тернопольской области (в селах Буцнив, Кровинка и Плебанивка)

один в Ивано-Франковской области (в Ворохте)

два во Львовской области (недалеко от Лавочного)

Кроме того, виадуки встречались "на подходах" к замкам. Например, в городке Клевань Ровенской области сохранился до наших дней кирпичный виадук над бывшим рвом, который упирается прямо во въездные ворота.

Виадук в Клевани (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)