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Обстрел Смелы: из-за российской атаки 12 тысяч жителей остались без воды

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Смела, Черкасская область, Вторник 15 августа 2023 14:10
Обстрел Смелы: из-за российской атаки 12 тысяч жителей остались без воды Фото: в Смеле Черкасской области из-за ракетной атаки россиян 12 тысяч жителей остались без воды (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Татьяна Степанова

В городе Смела Черкасской области из-за ракетной атаки россиян 12 тысяч человек остались без воды. Также повреждено медучреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Как сообщили в МВД, сегодня россияне обстреляли территорию частного предприятия, а также ракетой попали по территории медучреждения в Смеле.

В результате обстрела поврежден водопровод протяженностью в километр. Также в ремонте нуждается теплосеть. Без водоснабжения осталось пять районов, а это около 12 тысяч жителей. Сейчас в Смеле организуют графики подачи и подвоза технической воды.

Пострадавших нет. На местах происшествия работают правоохранители и коммунальщики.

Обстрел Украины 15 августа

Этой ночью российские войска запустили по Украине 28 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 16 целей. Под удары попали Львов и Днепр, Луцк и Хмельницкий, Запорожье и Смела.

В частности, во Львове зафиксировано попадание в жилые дома и территорию детского сада.

В Луцке есть попадание по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека.

В Днепре также есть "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.

А в Смеле одна российская ракета поразила территорию частного предприятия, а вторая - территорию медучреждения.

Больше о ночной ракетной атаке читайте в материале РБК-Украина.

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