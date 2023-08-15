Обстрел Смелы: из-за российской атаки 12 тысяч жителей остались без воды
В городе Смела Черкасской области из-за ракетной атаки россиян 12 тысяч человек остались без воды. Также повреждено медучреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Как сообщили в МВД, сегодня россияне обстреляли территорию частного предприятия, а также ракетой попали по территории медучреждения в Смеле.
В результате обстрела поврежден водопровод протяженностью в километр. Также в ремонте нуждается теплосеть. Без водоснабжения осталось пять районов, а это около 12 тысяч жителей. Сейчас в Смеле организуют графики подачи и подвоза технической воды.
Пострадавших нет. На местах происшествия работают правоохранители и коммунальщики.
Обстрел Украины 15 августа
Этой ночью российские войска запустили по Украине 28 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 16 целей. Под удары попали Львов и Днепр, Луцк и Хмельницкий, Запорожье и Смела.
В частности, во Львове зафиксировано попадание в жилые дома и территорию детского сада.
В Луцке есть попадание по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека.
В Днепре также есть "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.
А в Смеле одна российская ракета поразила территорию частного предприятия, а вторая - территорию медучреждения.
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