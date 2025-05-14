В Риме нашли древний папский дворец, который старше всего Ватикана

В самом сердце Рима археологи обнаружили первую резиденцию Папы Римского - древний дворец, который существовал задолго до появления Ватикана. Это открытие может изменить взгляд на историю папства и подтверждает, что даже спустя тысячелетия Рим продолжает удивлять.
Что известно о первом папском дворце и в каком он состоянии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.
Во время реконструкции площади перед архибазиликой Святого Иоанна Латеранского археологи наткнулись на остатки оборонительных стен и древнего дворца, который, как считают исследователи, служил резиденцией Папы еще до того, как Ватикан стал официальным местом папского престола.
Стены выстроены из туфа - породы, образованной из вулканического пепла. Вероятно, они созданы из материалов уничтоженных древних сооружений. Эта зона была частью Патриархата - монументального комплекса, возведенного по приказу императора Константина в IV веке после признания христианства официальной религией Рима. Построен этот дворец был около тысячи лет назад.
По словам Министерства культуры Италии, это одно из самых значительных археологических открытий последних лет в Риме. Археологи впервые получили возможность исследовать структуру папского дворца, который функционировал до 1305 года, когда папство переехало во французский Авиньон. Ватикан как независимое государство возник только в 1929 году.
Здание имеет сложную архитектуру с оборонительными стенами, построенными, вероятно, в эпоху конфликтов между римскими аристократами, которые боролись за влияние на папский престол. Особого внимания заслуживает часть стены с клиновидными контрфорсами - признаком средневековой фортификации.
Историки связывают ее сооружение с нашествием войск Аглабидского халифата, которые грабили Рим в 846 году. Тогда были разрушены и святыни, в частности базилика Святого Петра.
Также археологи обнаружили несколько признаков реставрации по всей древней постройке с использованием различных строительных техник.
После возвращения пап в Рим и переноса их резиденции в Ватикан потребность в обороне Патриархата исчезла. Стены разрушили или похоронили, и впоследствии о них забыли. Этот древний дворец был лишь незначительной частью Ватикана, площадь которого составляет 250 000 квадратных футов.
Только во время подготовки к Юбилею 2025 года, который ежегодно привлекает миллионы паломников, работы по благоустройству площади открыли забытую историю.
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