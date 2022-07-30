У Ризі росіянка накинулася на місцеву жительку і обізвала "тварюкою" (відео)
Росіяни продовжують ганьбитися не тільки у себе на батьківщині, а й у всьому світі. Так, ще одну неоднозначну особину помітили в Ризі. Вона накинулася на місцеву жительку з матюками.
Про це повідомляється в Telegram-каналах.
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Так, на опублікованому в мережі відео показана росіянка, яка пристала на вулиці Риги до місцевої жительки. Вона дивується чому та, не розуміє російську мову. Громадянка РФ не скупиться на матюки і обзиває жінку "тварюкою".
Як виявилося причиною нападу стало те, що громадянка Литви відмовилася говорити російською з жінкою-неадекватом.
До речі, росіянка обізвала місцеву жительку нацисткою і зірвала з неї ланцюжок.
Дивіться на відео, як все відбувалося.
Нагадаємо, що росіяни масово кинулися до Польщі в пошуках кращого життя.
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