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Редкие розовые фламинго прилетели на Тузловские лиманы: потрясающие фото удивительных птиц

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Одесская область, Среда 26 октября 2022 18:52
Редкие розовые фламинго прилетели на Тузловские лиманы: потрясающие фото удивительных птиц Фото: розовые фламинго на территории заповедника Тузловские лиманы (facebook.com/rusevivan)
Автор: Владимир Костырин

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области заметили редких пернатых величественных красавцев - розовых фламинго, которые прилетели сюда с восточных областей страны.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев на странице в Facebook.

Так, сейчас фламинго улетают с временно захваченных российскими оккупантами территорий Украины в Азово-Черноморском коридоре и останавливаются на отдых или для кормежки на Тузловских лиманах.

Ученый метафорически сравнил этих фламинго со священной птицей Феникс, "чем-то напоминающих одновременно орла, или косаря, или цаплю".

Редкие розовые фламинго прилетели на Тузловские лиманы: потрясающие фото удивительных птиц

Розовые фламинго в нацпарке "Тузловские лиманы" (фото: facebook.com/rusevivan)

"И вот такой метафорический феникс, с красно-черными крыльями, вчера 25.10.22, снова, через несколько месяцев, прилетел, просто вернулся с востока Украины, с территорий оккупированной орками, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы"", - пишет он.

Фламинго первым заметил природоохранник нацпарка, насчитав более 200 таких ярких птиц. Они пролетели вдоль побережья в направлении дельты Дуная. После этого Русев с коллегами искал фламинго на некоторых местных лиманах, но тщетно.

Редкие розовые фламинго прилетели на Тузловские лиманы: потрясающие фото удивительных птиц

На "Тузловских лиманах" заметили розовых фламинго в конце октября (фото: facebook.com/rusevivan)

"А вы знаете почему окрас фламинго такой яркий и насыщенный, начиная от нежно-сиреневого, заканчивая ярко-розовым? Оказывается, такое "напыление" на птичке образуется благодаря каротину, который попадает в организм при поглощении водорослей, рачков и других обитателей водного мира, у которых много каротина", - рассказал доктор биологических наук.

Ученый также отметил, что у фламинго в отличие от других птиц, подвижным клювом является верхняя часть, а не нижняя.

Фламинго являются стайными птицами - они никогда не живут в одиночку. В семейном укладе их жизни царит равноправие - участие в процессе вынашивания, а затем и в воспитании своих птенцов принимают и самка, и самец фламинго.

Редкие розовые фламинго прилетели на Тузловские лиманы: потрясающие фото удивительных птиц

Розовые фламинго прилетели в нацпарк "Тузловские лиманы" (фото: facebook.com/rusevivan)

"Сейчас, в конце октября, невероятное зрелище армии птиц, среди которых и невероятные фламинго, придают экосистемам парка большую энергетику", - высказался Русев.

Ранее сообщалось, что эколог показал необычные фото битвы двух пернатых великанов за добычу на Тузловских лиманах.

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