Жидкость для полоскания рта может вызвать рак: исследование ученых

Люди, которые регулярно используют жидкость для полоскания рта, могут иметь повышенный риск развития рака головы и шеи, чем лица, которые никогда не пользовались этим средством.

Об этом сказано в исследовании Dental Journal of Australia в 2009ь году.

Что известно о жидкости для полоскания рта

Ополаскиватель для рта, также известный как освежающая жидкость, чрезвычайно популярен, поскольку он содержит антибактериальные ингредиенты для очистки промежутков между зубами. Эти жидкости для полоскания рта также помогают уменьшить неприятный запах изо рта.

Однако эксперты в области здравоохранения часто предостерегают от чрезмерного использования ополаскивателей для рта, поскольку это может привести к серьезным заболеваниям, таким как рак полости рта.

Дело в том, что жидкости для полоскания рта содержат высокий уровень содержания этанола (спирта). Следовательно, это позволяет канцерогенным веществам легче проходить через ткань десен.

Более того, ацетальдегид, побочный продукт алкоголя, может вызывать канцерогенные вещества, которые могут накапливаться при полоскании рта жидкостью для полоскания рта.

Исследование также показало, что многие из популярных брендов ополаскивателей для рта, доступных на рынке, содержат почти 26% алкоголя.

Исследование 2016 года пришло к выводу, что люди, которые регулярно используют жидкость для полоскания рта, могут иметь несколько повышенный риск развития рака головы и шеи, чем люди, которые никогда не пользовались этим средством.

Другое исследование, опубликованное в журнале Frontiers Research Foundation, показало, что ацетальдегид, который является потенциально токсичным веществом, может вызвать зависимость, поскольку заставляет мозг потреблять его больше.

Примечательно, что некоторые виды ополаскивателей для рта содержат в качестве неактивного ингредиента спирт, а другие не содержат спирта.

Если жидкость для полоскания рта содержит лаурилсульфат натрия (SLS), это может привести к появлению язв во рту.

Более того, жидкость для полоскания рта, содержащая спирт, может усугубить симптомы сухости во рту. Согласно обзору, опубликованному в 2019 году, наиболее распространенным побочным эффектом использования жидкости для полоскания рта является окрашивание зубов.

Что происходит, если злоупотреблять жидкостью для полоскания рта?

Некоторые из симптомов чрезмерного использования жидкости для полоскания рта включают в себя: