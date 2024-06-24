"Рыбные хвостики": рецепт закуски с рыбой в вафельных рожках

Что нужно для закуски "Рыбные хвостики"

Для того чтобы приготовить такое легкое блюдо для перекуса, нужны следующие ингредиенты:

сардины - 2 банка;

вареный рис - 400 г;

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

вафельные рожки - 6 шт.;

яйца - 2 шт.;

молоко - 50 мл;

растительное масло - 50 г;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить закуску "Рыбные хвостики"

Приготовьте начинку для закуски - для этого отварите рис, готового должно быть 400 г, однако можно взять меньше риса и больше других составляющих, по вашему вкусу.

Если рис слегка переварится, это отнюдь не испортит блюдо - рис будет перемешиваться с сардинами. Приготовьте зажарку из овощей - для этого помойте и почистьте морковь, очистьте лук.

Морковь натрите на большой терке, а лук измельчите на как можно меньшие кусочки. Разогрейте в глубокой сковороде 2-3 ст. л. масла и всыпьте лук. Жарьте его в течение нескольких минут до размягчения.

После этого добавьте натертую морковь, перемешайте и жарьте в течение 6-7 минут до размягчения. Пересыпьте готовые овощи в миску с рисом.

Из сардин слейте жидкость и добавьте их к другим ингредиентам. Лучше выбирать рыбные консервы без косточек, чтобы они не портили текстуру и вкус начинки. Саму же рыбу можно выбирать по своему вкусу.

Тщательно перемешайте все ингредиенты начинки и плотно наполните готовой смесью вафельные рожки. Разогрейте остальное масло в сковороде.

В это время в отдельной емкости взбейте яйца с молоком до однородной консистенции для кляра. Окуните каждый вафельный рожок в кляр. После этого обжарьте "хвостики" с каждой стороны на среднем огне до хрустящей золотистой корочки.

Готовую закуску выложите на бумажное полотенце или салфетку, чтобы убрать лишнее масло. Подождите, пока закуска слегка остынет - и можно есть.