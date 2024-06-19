Вместо пиццы: рецепт оладьев с ветчиной и помидором

Такие несладкие оладьи отлично подходят как блюдо для легкого обеда или перекуса. А благодаря таким доступным ингредиентам как ветчина, сыр, помидоры и кукуруза, эти оладьи по вкусу напоминают пиццу.

О том, как готовить несладкие оладьи с ветчиной и помидорами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "Рецепты от mil_alexx".

Что нужно для несладких оладий

Для того чтобы приготовить такую "пиццу" в виде оладий, нужны следующие ингредиенты:

мука - 300 г;

яйца - 2 шт.;

молоко (или кефир) - 400 мл;

ветчина - 150 г;

сыр - 100 г;

кукуруза (консервированная) - 100 г;

помидор - 150 г;

соль - 1 ч. л.;

перец - 1 ч. л.;

паприка - 1 ч. л.;

сода - 1 ч. л.;

сахар - 1 ч. л.;

растительное масло - для жарки.

Как готовить оладьи с помидорами и сыром

Подготовьте начинку для оладий. Для этого ветчину нарежьте небольшими кубиками, а сыр натрите на большой терке.

Вместо ветчины можно взять жареную или вареную курятину - или бекон. Сыр также выбирайте в соответствии со своим вкусом.

Помойте помидор и также нарежьте кубиками такого же размера, что и ветчину. С консервированной кукурузы слейте жидкость.

Перелейте молоко в глубокую миску, разбейте в миску яйца и слегка перемешайте. Вместо молока можно взять кефир - тогда вкус оладий может быть несколько кислее.

Постепенно, чтобы избежать комочков, всыпьте муку, а также соль, перец, паприку и сахар, тщательно перемешивая ингредиенты.

Когда тесто будет иметь однородную консистенцию, добавьте к нему начинку - нарезанные ветчину и помидор, сыр и кукурузу. По желанию можно добавить укроп, базилик, рукколу или даже консервированные ананасы - если любите гавайскую пиццу.

Еще раз тщательно перемешайте тесто с начинкой. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите оладьи, примерно по две столовые ложки теста на одну оладью.

Обжарьте их на небольшом огне до золотистого цвета - в течение 3 минут с каждой стороны.

Подождите, пока оладьи слегка охладятся - и можно есть, по желанию добавив томатную пасту, кетчуп или любимый соус.