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Вместо пиццы: рецепт оладьев с ветчиной и помидором

Среда 19 июня 2024 13:44
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Вместо пиццы: рецепт оладьев с ветчиной и помидором Как готовить оладьи с ветчиной и помидорами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Такие несладкие оладьи отлично подходят как блюдо для легкого обеда или перекуса. А благодаря таким доступным ингредиентам как ветчина, сыр, помидоры и кукуруза, эти оладьи по вкусу напоминают пиццу.

О том, как готовить несладкие оладьи с ветчиной и помидорами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "Рецепты от mil_alexx".

Что нужно для несладких оладий

Для того чтобы приготовить такую "пиццу" в виде оладий, нужны следующие ингредиенты:

  • мука - 300 г;
  • яйца - 2 шт.;
  • молоко (или кефир) - 400 мл;
  • ветчина - 150 г;
  • сыр - 100 г;
  • кукуруза (консервированная) - 100 г;
  • помидор - 150 г;
  • соль - 1 ч. л.;
  • перец - 1 ч. л.;
  • паприка - 1 ч. л.;
  • сода - 1 ч. л.;
  • сахар - 1 ч. л.;
  • растительное масло - для жарки.

Как готовить оладьи с помидорами и сыром

Подготовьте начинку для оладий. Для этого ветчину нарежьте небольшими кубиками, а сыр натрите на большой терке.

Вместо ветчины можно взять жареную или вареную курятину - или бекон. Сыр также выбирайте в соответствии со своим вкусом.

Помойте помидор и также нарежьте кубиками такого же размера, что и ветчину. С консервированной кукурузы слейте жидкость.

Перелейте молоко в глубокую миску, разбейте в миску яйца и слегка перемешайте. Вместо молока можно взять кефир - тогда вкус оладий может быть несколько кислее.

Постепенно, чтобы избежать комочков, всыпьте муку, а также соль, перец, паприку и сахар, тщательно перемешивая ингредиенты.

Когда тесто будет иметь однородную консистенцию, добавьте к нему начинку - нарезанные ветчину и помидор, сыр и кукурузу. По желанию можно добавить укроп, базилик, рукколу или даже консервированные ананасы - если любите гавайскую пиццу.

Еще раз тщательно перемешайте тесто с начинкой. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите оладьи, примерно по две столовые ложки теста на одну оладью.

Обжарьте их на небольшом огне до золотистого цвета - в течение 3 минут с каждой стороны.

Подождите, пока оладьи слегка охладятся - и можно есть, по желанию добавив томатную пасту, кетчуп или любимый соус.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить лаваш с ветчиной и помидорами в яйце.

Читайте также, как готовить котлеты "Кордон Блю" из курятины.

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