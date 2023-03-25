РХП - болезнь современности, которая разрушает жизнь: что нужно знать

Главное, что следует помнить, РХП - это не приговор , но тяжелое состояние, влияющее на качество жизни, физическое и ментальное здоровье.

Расстройства пищевого поведения (РХП) - болезнь современности, которая, несмотря на бодипозитивные настроения, до сих пор остается одной из главных проблем. Многие женщины и девушки подвергаются влиянию культуры "идеального" тела, которое мы видим в рекламе или социальных сетях.

Врач и health-эксперт Ульяна Вернер вместе с моделью plus-size Дашей Родкевич и психологом Татьяной Клинец с платформы "Твой психолог" запустили совместный проект "Без обмежень", направленный на борьбу с РХП.

Почему РХП стали такой проблемой

Несмотря на то, что тема пищевого поведения сейчас у многих на устах, некоторые женщины могут всю жизнь жить с этой проблемой и даже не отдавать себе отчет в ее наличии.

Все потому, что симптоматика расстройства бывает незаметно встроена в привычную жизнь человека. РХП может брать свое начало еще в детстве, поэтому большинство "тревожных звоночков" женщина может воспринимать как привычки или особенности организма.

Причины расстройств

Расстройства питания могут возникать по разным причинам, включая психологические, социальные и биологические факторы.

Среди психологических факторов: низкая самооценка, депрессия, тревога, перфекционизм и другие проблемы со здоровьем психики. Социальные факторы могут включать вредное влияние моды на внешний вид женщины, идеализированное представление женского тела в культуре и другие факторы. Биологические факторы могут включать генетические или химические дисбалансы в организме.

Не только анорексия и булимия

Когда речь заходит о РХП, многие сразу упоминают об анорексии (отказ от пищи, страхе набора веса) или булимии (искусственное вызывание рвоты, прием слабительных или мочегонных препаратов).

Но существуют и другие виды пищевого расстройства:

Компульсивное переедание - страсть к перееданию большого количества пищи за короткий период времени, независимо от того, голоден ли человек, потеря контроля над процессом пищи.

Орторексия - нездоровое отношение к пище и соблюдение строгой диеты, чтобы достичь "идеальной" физической формы, независимо от того, является ли это здоровым для вас.

Нарушение жевания и глотания - проблемы с жеванием и/или глотанием пищи, что может приводить к ограничению выбора пищи и недостаточному набору необходимых питательных веществ.

Жесткие диеты, изнурительные ежедневные тренировки, прием препаратов для похудения, все это - может быть первым признаком наличия проблемы.

Проект "Без обмежень" создан для помощи женщинам, которые застряли в ловушке неприятия собственного тела и комплексов относительно веса или внешнего вида. В течение двух недель эксперты проведут прямые эфиры с психологами, где разберут основные вопросы, с которыми сталкиваются женщины с проблемами питания.