Сильнейшие и слабые стороны российской армии

"Российская армия - это армия, построенная по образцам ХVIII века. Это армия офицеров, в ней солдат - это винтик, это мясо, это хлам. Сильная сторона - это массовость. А также вертикаль, которая способна убивать тысячи, десятки, сотни, миллионы людей. Слабая сторона - россияне не способны долго воевать. Все их войны продолжаются 1,5-2 года, и если им не начинают оказывать помощь, они проиграют. Это закон", - говорит историк.

Он отмечает, что Северная Корея, Иран, Китай - это спонсоры РФ. Без их лендлиза россияне не могут воевать.

"Российская армия быстро выдыхается. Она направлена на быстрое наступление, а воевать в долгую без помощи, у них не получается. И это уже подтверждается - они уже не могут воевать без иностранной техники", - говорит Алферов.

Российскую армию боялись, но не из-за храбрости

"Российская армия - это наследник советской армии, а та - российской императорской армии, которая формировалась во времена крепостного права. Тогда в Европе воевали рыцари, у нас - шляхта. Это прослойка населения, которая уплачивала налог кровью. В Московии эта прослойка была минимальной, и воевали они крепостными. Когда начиналась война, царь-император издавал декрет - каждый помещик должен был отдать определенное количество крепостных в армию. А кого тогда отдавали без сожаления? Дебилов", - объясняет военнослужащий.

Историк отмечает, что Россия всегда воевала ненужными людьми. Иногда к крепостным в армию отправляли и политических заключенных, как нашего Шевченко.

"Да, российскую армию боялись в Европе, но не за доблесть, мужество и храбрость. Они боялись, потому что это быдломасса. В России нет ни одного рядового героя среди людей. У них герои - высший офицерский состав. Только во времена, когда Россия проиграла Крымскую войну, тогда появились герои и те оказались с фамилиями Шевченко, Кишка - это украинцы", - говорит Алферов.

При этом он добавляет, что у нас армия инициативна, а у них армия - в массе безынициативная, не преданная, но с большой боязнью офицеров. Между офицером и рядовым - пропасть. В украинской армии - наоборот.