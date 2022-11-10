Результата не будет: врач назвал перечень ненужных анализов, которые не нужно делать детям

Какие анализы не стоит сдавать

Анализы перед прививкой

По словам врача, еще с давних времен все привыкли проходить кучу обследований перед прививками. Самые популярные - общий анализ крови и мочи.

Однако в этом нет нужды. Если есть противопоказания к вакцинации, это определяет врач при осмотре. Дополнительные процедуры только травмируют ребенка.

Кал на дисбактериоз

Во всем цивилизованном мире искать правильные или плохие бактерии в кале не показательно. Врач говорит, что бактерии живут в разных отделах кишечника, в анализе можно увидеть только жителей нижних отделов прямой кишки, и то только живущих на выходе.

Поэтому не существует такого диагноза как бактерии в кале.

Проба бенедикта до 2 лет

Педиатр говорит, что такой анализ не совсем информативен. Диагноз "лактазная недостаточность" по пробе не выставляется. Поэтому лечить нормальный кал не нужно.

Иммунограмма здоровому ребенку

Часто врачи назначают сдавать иммунограмму, потому что ребенок, который начал ходить в садик, стал чаще болеть ОРВИ. Однако нормой является до 10-12 раз в год.

"Взглянуть, какой иммунитет - это так не работает. Ребенок, который имеет проблемы с иммунитетом, будет иметь другие жалобы, ведь работа иммунитета это комплексная система из которой нельзя просто так вырвать какой-то компонент и смотреть туда", - написал педиатр.

Анализ крови в первый день заболевания

Часто родители делают кучу анализов детям в первый день заболевания. Однако изменения будут появляться после 2-3 дней заболевания, а у некоторых деток даже позже. Поэтому самостоятельно назначенные анализы в первые дни не несут никакой информативности.

Ренгенография грудной клетки при остром бронхите

Врач говорит, что это еще один постсоветский миф. Диагноз выставляется с помощью клинической картины и аускультативных данных.

Анализ на витамин Д

Часто даже врачи назначают перед приемом витамина сдать анализ.

Однако этого не нужно делать, ведь есть четко прописанные ВОЗ профилактические дозы для каждого возраста.

По словам педиатра, витамин Д нужен всем, поэтому такой анализ делать не нужно.